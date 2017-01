Kindergarten St. Laurentius Elleringhausen zu Besuch im Berufskollegs Bergkloster Bestwig

Brilon-totallokal: Gemeinsames kochen mit den angehenden Sozialhelfern

brilon-totallokal: Die zukünftigen Schulkinder aus dem Kindergarten St. Laurentius Elleringhausen haben die Einladung des Berufskollegs Bergkloster Bestwig gerne angenommen, um mit den angehenden Sozialhelfern gemeinsam zu kochen.

Die Schüler/innen haben unter Anleitung von Eva Schönekäs gelernt, wie man eine Bild-Rezeptfolge erstellt und wollten danach nun mit den Kinder anschaulich kochen.

So entstand schnell ein mehrgängiges Menü. Neben gesunden Käsespießen zur Vorspeise, Lasagne, einer Quarkspeise, Plätzchen und Muffins fand jeder etwas, was ihm besonders gut schmeckte. Die Kinder haben viel gelernt und es genossen in einer kleinen Gruppe für alle den Kochlöffel zu schwingen.

Es war ein unvergessliches Erlebnis und die Kinder waren begeistert und möchten diesen Tag am liebsten regelmäßig wiederholen.

Vielen Dank an alle, die uns dieses Projekt ermöglicht haben.

Quelle: Bianca Vorderwülbecke

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon