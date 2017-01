Erste Hilfe Facharbeit

Brilon-Totallokal: Die Stadtbibliothek Brilon bietet jedes Jahr schulinterne Workshops an

brilon-totallokal: Wenn Schülerinnen und Schüler in die gymnasiale Oberstufe kommen, schreiben sie ihre Facharbeit. Dabei werden sie auf das wissenschaftliche Arbeiten an Hochschulen und Universitäten vorbereitet. Jeder Schüler sucht sich in Absprache mit den Lehrern ein individuelles Thema aus, das er mit Hilfe von wissenschaftlicher Literatur ausarbeiten muss. In den ersten Monaten des neuen Jahres stehen diese Facharbeiten in der Q 1 (Qualifikationsstufe) des Gymnasium Petrinum an. Im Rahmen einer seit 11 Jahren etablierten Bildungspartnerschaft zwischen Bibliothek und Gymnasium bietet die Stadtbibliothek Brilon jedes Jahr schulinterne Workshops an, in denen den Schülern Hinweise zur Literatur- und Informationssuche und zum richtigen Zitieren gegeben werden.

Ergänzend zu diesen Terminen bietet die Bibliothek auch individuelle Hilfe bei der Literatursuche zum Facharbeitsthema. Am Samstag, den 28. Januar 2017, und am Samstag, den 4. Februar 2017, können interessierte Schülerinnen und Schüler zwischen 11 bis 13 Uhr in die Bibliothek kommen. Hier unterstützen die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek die Schülerinnen und Schüler bei der individuellen Literatursuche. Es ist keine Anmeldung notwendig.

Weitere Infos: Tel. 02961 / 794460.

Quelle: Ute Hachmann, Leiterin der Bibliothek

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon