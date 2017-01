Sparkasse Hochsauerland: Erfolgreich bestanden

Brilon-Totallokal: Seit Jahren fährt die Sparkasse Hochsauerland ein umfassendes Ausbildungskonzept

brilon-totallokal: Erfolgreich bestanden haben neun Auszubildende der Sparkasse Hochsauerland ihre Prüfung zur Bankkauffrau/ zum Bankkaufmann mit teils guten und sehr guten Ergebnissen und können damit jetzt endgültig ins vollwertige Berufsleben starten.

Seit Jahren fährt die Sparkasse Hochsauerland ein umfassendes Ausbildungskonzept: Zusätzlich zum Berufsschulunterricht wird die Ausbildung durch innerbetrieblichen Unterricht und fachspezifische Schulungen ergänzt. Zudem bietet die Sparkasse ihren Auszubildenden Verkaufs- und Teamtrainings, einen Fernstudiengang sowie Prüfungsvorbereitungskurse an.

Diese Investition trägt regelmäßig Früchte in überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen.

Derzeit bildet die Sparkasse noch 13 weitere junge Leute aus. Bereits seit 2014 wird auch die Kombination aus Ausbildung und dualem Studium angeboten, bei der die Auszubildenden in viereinhalb Jahren drei Abschlüsse erwerben: Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt und Bachelor of Science/Bachelor of Arts. Zusätzlich beginnen im August dieses Jahres 4 Auszubildende. Gerne nimmt die Sparkasse schon Bewerbungen für 2018 entgegen.

Foto v.l. n. r. : Stefan Ottersbach, Nadja Beulke, Isabell Grauer, Alice Böning, Sebastian Billert, Louisa Wegener, Alina Suchanov, Jennifer Simon. Auf dem Foto fehlt Maximilian Bork

Quelle: Bernhard Hohmann, Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon