Willingen freut sich auf den FIS Skisprung Weltcup

brilon-totallokal: Willingen. Vom 27. bis 29. Januar tritt an der Mühlenkopfschanze in Willingen wieder die Skisprungelite zum FIS Skisprung-Weltcup an. Seit über 20 Jahren findet die Kultveranstaltung im Upland statt und lockt zahlreiche Zuschauer aus ganz Deutschland und den Nachbarländern nach Willingen.

Nach den starken Schneefällen wurden von den vielen Helfern die Schneemassen mit jeder Menge Muskelkraft aus der Anlage geschafft. Nun ist die größte Großschanze der Welt exzellent vorbereitet und bietet optimale Bedingungen für die „Skisprung-Adler“ aus aller Welt.

Der DSV schickt auch zum diesjährigen Weltcup sein bestes Team nach Willingen. Neben Richard Freitag und Andreas Wellinger werden auch Severin Freund, Markus Eisenbichler und Karl Geiger in Willingen an den Start gehen. Der Schwalefelder Stephan Leyhe vom Ski-Club Willingen freut sich sehr auf die Weitenjagd vor heimischem Publikum auf der Mühlenkopfschanze.

Am Freitag, den 27. Januar, beginnt um 15.30 Uhr das offizielle Training und um 18 Uhr die Qualifikation. Bei der anschließenden Eröffnungsfeier werden die Mannschaften präsentiert und zum Abschluss des ersten Tages gibt es einen Live-Act mit Alvaro Soler und das traditionelle musikalisch abgestimmte Höhenfeuerwerk.

Am Samstag, den 28. Januar, findet der Team-Weltcup statt. Um 15 Uhr erfolgt der Probedurchgang, bevor um 16.05 Uhr der erste Wertungsdurchgang startet. Anschließend findet der Finaldurchgang mit Siegerehrung im Stadion an der Mühlenkopfschanze statt. – Der Einlass für die Zuschauer ist ab 13 Uhr.

Der Einzelwettkampf am Sonntag, den 29. Januar, startet um 14 Uhr mit dem Probedurchgang und um 15.05 Uhr mit dem ersten Wertungsdurchgang. Nach dem anschließenden Finaldurchgang findet die Siegerehrung im Stadion der Mühlenkopfschanze statt. Der Einlass für die Zuschauer ist ab 11 Uhr.

An allen drei Tagen sorgt eine Live-Band im Festzelt für Stimmung.

Für alle Kurzentschlossenen gibt es für alle drei Weltcuptage noch Karten. Bis Donnerstag, den 26. Januar, können die Karten direkt vor Ort in der Geschäftsstelle des Ski-Clubs Willingen erworben werden. An den Wettkampftagen haben die Tageskassen rechtzeitig geöffnet.

