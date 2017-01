5 Haupt- und fast 450 Gutscheingewinner der Strunzertaler Weihnachtsverlosung 2016!

Brilon-Totallokal: Die Fachwelt Olsberg gratuliert den Preisträgern auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich

brilon-totallokal: Nachdem in Olsberg und Bigge im November und Dezember eifrig Strunzertaler ausgegeben und gesammelt wurden, war es Anfang Januar dann endlich soweit: der Vorstand und der Beirat haben sich mit einigen zusätzlichen freiwilligen Helfern getroffen, um aus einer Vielzahl an eingereichten Teilnahmekarten die glücklichen Gewinner zu ermitteln. Und mit über 3.600 Rückmeldungen und über 50.000 gesammelten Strunzertalern war die Resonanz auf die Weihnachtsverlosung wirklich überw.ltigend!

Nachdem schließlich vier große Tische in ein wahres Kartenmeer verwandelt wurden, waren als erstes die fünf Hauptpreise an der Reihe, die unter notarieller Aufsicht von Heinrich Stamm gezogen wurden und nun bei der offiziellen Preisübergabe ihre Besitzer gewechselt haben.

Der erste Preis ging an Frau Degler aus Bestwig, die sich über einen Reisegutschein im Wert von 750 € freuen darf. Übergeben wurde der Preis von Lea Frese und Patrick Schramm von Flamingo Reisen und Helmut Schmücker von der Fachwelt Olsberg, die den Hauptpreis gesponsert haben. Besonders überrascht über den Gewinn des zweiten Preises – einen Brillengutschein im Wert von 500 Euro bei Becker Optik – war Herr Bossmann aus Olsberg, der seine Gewinnspielkarte gar nicht selbst in die Verlosung eingebracht hatte, sondern dies einer unbekannten Glücksfee zuverdanken hatte. Ein glückliches Händchen hatte auch Frau Klamandt aus Bestwig, der von Claudia Schettel von Sport + Mode Schettel der dritte Preis überreicht wurde, ein Damenski der Marke Salomon im Wert von 459 €. Freuen darf sich auch Frau Fröhlich aus Bestwig, deren Gewinnspielkarte ihr den 4. Preis beschert hat, einen Gutschein im Wert von 350 Euro bei SIT. Komplettiert werden die Hauptgewinner durch Frau Decker aus Olsberg, die sich nun ein neues Schmuckstück im Wert von 100 Euro bei der Werkstattgalerie Terlohr aussuchen kann.

Neben den fünf Hauptpreisen wurden weiterhin fast 450 Einkaufsgutscheine der teilnehmenden Händler, Dienstleistungsund Gastronomiebetriebe ausgelost, die den Gewinnern bereits zugestellt worden sind.

Die Fachwelt Olsberg gratuliert den Preisträgern auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich zu ihrem individuellen Gewinn und bedankt sich bei allen, die an der Weihnachtsverlosung teilgenommen und in den Olsberger und Bigger Geschäften so fleißig Punkte gesammelt haben. Damit wurde nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des stationären Einzelhandels geleistet, sondern indirekt auch ein Zeichen gesetzt, dass die Geschäfte vor Ort dem immer weiter zunehmenden Online-Handel die Stirn bieten können. Und wenn aus dieser Aktion dann noch so viele Gewinner hervorgehen, haben schließlich alle etwas davon.

Den übrigen Teilnehmern, denen dieses Mal das berühmte Quäntchen Glück gefehlt hat, drückt die Fachwelt ganz fest die Daumen für die kommenden Gewinnspielaktionen und die diesjährige Weihnachtsverlosung, bei der die übriggebliebenen Punkte aus dem Vorjahr selbstverständlich wieder ihre Gültigkeit behalten. Denn auch das zeigt die Weihnachtsaktion: bei dieser guten Gewinnquote ist die Chance, das nächste Mal einen der attraktiven Preise einzuheimsen, sehr hoch!

