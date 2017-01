„Bitte unterschreiben!“

Brilon-Totallokal: Moderne Kunstwerke der „Szene“, die oft an geheimen Orten prangen…

brilon-totallokal: So lesen wir es unter Dokumenten und bekommen diese Empfehlung manchmal auch nachdrücklich zugesagt. Wir unterschreiben Briefe, Dokumente, und bekunden Urheberschaft und Rechtsicherheit. Der Künstler als Maler unterschreibt sein Bild mit seinem Namen. Der Steinmetz setzt ein Kürzel in den Stein. Die Geliebten ritzen ihr Herz in die Baumrinde und geben ihre Initialen hinein. Auch moderne Kunstwerke der „Szene“, die oft an geheimen Orten prangen, wissen von der Macht der Bilder und der Unterschrift. Vor einem solchen Szenario der Farben und Formen stehe ich nun. Hier spricht sich einer selber aus und wir haben die Last des Bilderrätsels! Ich grüße gern von diesem verwunschenen Ort!

Ihr Propst Reinhard Richter, Brilon.

