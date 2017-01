Briloner Heimatbund – Semper Idem schaut auf erfolgreiches Jahr zurück

Brilon-Totallokal: Die Heimatfreunde wollen sich auch in Zukunft ehrenamtlich engagieren

brilon-totallokal: Anlässlich der Generalversammlung des Briloner Heimatbundes – Semper Idem konnte auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt werden. Dazu einige Beispiele: Es wurden Stadtführer ausgebildet, Radiosendungen in plattdeutscher Sprache aufgenommen und ausgestrahlt und Gästeführungen aller Art durchgeführt. Zudem beteiligte sich der Heimatbund gemeinsam mit dem Geologischen Landesamt am Tag des Geotops. Es wurde eine Tagesfahrt durchgeführt und der Altstadtrundgang mit den blauen Schildern wurde erweitert. Neben Themenabenden wurde den bedeutenden Briloner Persönlichkeiten Eduard Pape und Wilhelmine Hövener gedacht. Zum Jahresende fand die Veranstaltung „Weihnachten im Bauernhaus“ große Resonanz. Als Gemeinschaftsprojekt mit engagierten Bürgern wurde der Jakobus-Bildstock an der Jakobuslinde, im Besitz der Stadt Brilon, denkmalgerecht restauriert. Weitere Beispiele aus den neun Arbeitskreisen wurden genannt.

„Es bereitet Freude, sich für unsere Stadt ehrenamtlich zu engagieren“, so das Fazit der Heimatfreunde. Breiten Raum nahm die Diskussion um die verschwundene Statue des Stadtgründers Engelbert, Bischof von Köln, ein. Die Statue hatte sich die Stadt Brilon zum 750-jährigen Stadtjubiläum im Jahre 1970 für einen beträchtlichen Betrag gegönnt. Sie fand ihren Platz an der Kreuzung Bahnhof-/Gartenstraße, dem Standort des ehemaligen Niederen Tores. Dort stand sie bis zum Bau des Kreisverkehrs und der Anlage eines Parkplatzes. Offensichtlich weiß niemand, wo die Skulptur des bedeutenden Künstlers Ernst Suberg (Elleringhausen) geblieben ist. Anders sei nicht zu erklären, dass auf einen Brief des Briloner Heimatbundes aus dem Jahre 2014 keine Antwort aus dem Rathaus kam. „Sollte die Skulptur wieder auftauchen, könnte sie am alten Standort oder im Bereich des Amtshauses wieder aufgestellt werden“, fordern die Heimatfreunde. Die Skulptur fand nicht nur Zustimmung, sie ist ein Kunstwerk ihrer Zeit und zeigt deutlich, dass die Person des Stadtgründers Engelbert verschiedene Facetten hatte. So ist die in schwerer Bronze rustikal gestaltete Figur als Fragment gestaltet. Sie trägt einen Mantel aus Spezialaluminium als Sinnbild der Würde.

Etwas abseits stehen Schwert und Stab als Attribute der Macht. „Brilon bereitet sich auf die 800-Jahr-Feier im Jahre 2020 vor. Dazu gehöre es, dass der Skulptur des Stadtgründers wieder ein gebührender Platz gegeben werde“, sind sich die Mitglieder des Briloner Heimatbundes – Semper Idem einig.

Fotos: Archiv Briloner Heimatbund – Semper Idem

Quelle: Winfried Dickel

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon