Bingo, Gedächtnistraining & Co. – Spielenachmittag für Senioren

brilon-totallokal: Unter dem Titel „Bingo, Gedächtnistraining & Co.“ werden ab Februar Spielenachmittage für Senioren angeboten. Bei den Treffen stehen Spaß und Geselligkeit im Vordergrund. Neben Bingo-Runden werden auch immer spezielle Spiele und Übungen angeboten, die das Gedächtnis trainieren. Zu den Nachmittagen lädt Heike Gosses im 14- tägigen Rhythmus, mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr, in das Seniorenzentrum St. Engelbert (Raum Stadtblick) am Hohlweg 8 in Brilon ein. Der erste Spielenachmittag findet am 1.02.2017 statt. Für Kaltgetränke fällt ein Kostenbeitrag von 2 € an. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon (0 29 61) 9 65 74 14.

Bild: Caritas Brilon / S.Wamers / Ob Bingo oder Herzbube: Heike Gosses bietet ab Februar Spielenachmittage für Senioren an.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon