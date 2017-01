Brilon-Totallokal: Entdecken und erleben Sie die Naturschönheiten und viele historische Stätten der baltischen Staaten

brilon-totallokal: Samstag, den 04.02.17 im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon, Multivisionsshows „Von Königsberg durch das Baltikum nach St. Petersburg“ und „Norwegen – Faszination zwischen Polarlicht und Mitternachtssonne“ mit dem Buchautor und Reisefotografen Matthias Hanke

Um 16 Uhr beginnt die Reise „Von Königsberg durch das Baltikum nach St. Petersburg“.

Entdecken und erleben Sie die Naturschönheiten und viele historische Stätten der baltischen Staaten während einer unterhaltsamen Film-Diashow. Der Reisefotograf Matthias Hanke war mehrfach in Nord-Ost-Europa unterwegs. Im letzten Jahr begab er sich mit einem fast 50 Jahre alten Ford Taunus erneut auf die Reise nach Litauen, Lettland und Estland – drei kleine Länder, verschieden aber doch durch eine gemeinsame Geschichte geprägt. Mitgebracht hat er eine Fülle von spannendem und stimmungsvollem Bild- sowie Filmmaterial über diese Region. Beginn des Streifzuges auf dieser „Reise zwischen Gestern und Heute“ ist Königsberg. Entlang der Bernsteinküste geht die Entdeckungsreise auf die Kurische Nehrung. Die großen Sanddünen bei Nidden, dem Sommersitz von Thomas Mann, sind wohl das ungewöhnlichste Naturschauspiel an der gesamten Ostsee. Über Memel, dem heutigen Klaipeda, geht es weiter ins Landesinnere nach Vilnius und zum Wasserschloss Trakai. Ein lebendiges und vielfältiges Bild zeigen auch die beiden Hauptstädte Riga und Tallin. Leuchttürme und Windmühlen, Wehrkirchen und einsam gelegene Bauernhöfe inmitten paradiesischer Natur bestimmen das Bild der Inseln vor der Küste Estlands. Alte Traditionen haben hier bis in unser Jahrhundert überlebt. Ausflüge nach St. Petersburg und Helsinki runden den Vortrag ab. Die Reisebilder, Filmsequenzen und unterhaltsamen Erzählungen von Matthias Hanke begeistern und machen Lust darauf, diese wenig bekannte und vielfältige Region Europas selbst zu erkunden.

Um 18 Uhr entdecken Sie Norwegen – Faszination zwischen Polarlicht und Mitternachtssonne den Zauber des hohen Nordens zu den verschiedenen Jahreszeiten. Die Vielfalt der landschaftlichen Reize macht Norwegen zu einem faszinierenden Reiseland.

Das Panorama reicht von den Stränden im Süden über die bekannte Fjordlandschaft mit ihren tief eingeschnittenen Tälern und Gletschern bis zur unendlichen Weite und Einsamkeit nördlich des Polarkreises, dem Land der Mitternachtssonne. Die sympathischen Hafenstädte Oslo, Bergen und Tromsö fehlen ebenso wenig wie die hölzernen Stabkirchen oder die verschlafenen Fischerdörfer auf den Lofoten. Bizarre Berge, bunte Holzhäuser, türkisfarbenes Wasser und schneeweiße Sandstrände überraschen immer wieder den Besucher. Weltbekannt ist die Lofotfischerei, unzählige Fischerboote tummeln sich auf dem Wasser und die typischen Holzgestelle, auf denen der Fisch bis zum Sommer getrocknet wird, bestimmen das Bild auf den Inseln. Die vielleicht schönste Seereise der Welt mit einem der Postschiffe der Hurtigrute rundet den Vortrag ab. Genießen Sie die Fahrt durch eine faszinierende Fjordlandschaft vor einer beeindruckenden Naturkulisse.

Karten gibt es an der Abendkasse für € 10,- und ermäßigt für € 9,-

Quelle: Simone Reimann, Matthias Hanke

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon