Anmeldungen am Gymnasium Petrinum in Brilon

Brilon-Totallokal: Wichtige Unterlagen nicht vergessen

brilon-totallokal: Am Freitag, dem 17.02.2017, startet der Zeitraum, in dem Schülerinnen und Schüler der 4. Grundschulklassen am Gymnasium Petrinum in Brilon für die Jahrgangstufe 5 angemeldet werden können. Alle Anmeldungen werden im Sekretariat der Schule zu folgenden Zeiten entgegengenommen: Jeweils montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 16.30 Uhr und freitags bis 13.00 Uhr. Der Anmeldezeitraum für die Jahrgangsstufe 5 endet am Freitag, dem 03.03.2017.

Ausnahmen:

Am Donnerstag, 23.02.2017 (Weiberfastnacht) ist die Anmeldung nur bis 11.00 Uhr möglich. Am Freitag, 24.02.17 (Ferientag) und am Rosenmontag, 27.02.17 bleibt das Sekretariat geschlossen!

WICHTIG: Die Schule wird zum kommenden Schuljahr eine Bläser- und eine MINT-Klasse einrichten. Die Aufnahmekapazität dieser Profilklassen ist begrenzt. Entsprechende Wünsche können nur bis zur Maximalzahl in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen berücksichtigt werden. Schülerinnen und Schüler, die in die Oberstufe des Gymnasiums eintreten wollen, können von Montag, den 06.02.2017 bis Freitag, den 17.02.2017 jeweils zu denselben Zeiten angemeldet werden.

Um das Anmeldeverfahren möglichst unkompliziert und reibungslos zu gestalten, bittet die Schule die Eltern der Grundschüler darum, zur Anmeldung folgende Unterlagen mitzubringen:

– das letzte Halbjahreszeugnis sowie die Grundschulempfehlung;

– eine Kopie der Geburts-/Abstammungsurkunde.

Die Zehntklässler bringen bitte das letzte Halbjahreszeugnis sowie ebenfalls eine Kopie der Geburts- bzw. Abstammungsurkunde mit. Zur Erleichterung des Anmeldeverfahrens stellt das Petrinum einen Anmeldebogen zum Download bereit, und zwar unter dem Link www.petrinum-brilon.de/index.php/aktuelles auf der Internetseite www.petrinum-brilon.de.

Der Anmeldebogen kann bequem zuhause ausgefüllt und ausgedruckt werden und zur Anmeldung mitgebracht werden. Die Schulleitung bzw. die Stufenkoordinatoren stehen nach Absprache für Einzelberatungen zur Verfügung, insbesondere für diejenigen, die für die Wahl der Schulform noch Entscheidungshilfe suchen. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 02961-974533 oder per E-Mail an sekretariat@petrinum-brilon.de.

Quelle: C. Biedendorf, Gymnasium Petrinum

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon