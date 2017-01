Brilon bei der „Grünen Woche“ in Berlin

Brilon-Totallokal: Delegation vertritt Waldhauptstadt

brilon-totallokal: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Forstamtsleiter Dr. Gerrit Bub führen gemeinsam mit der Briloner Waldfee Marie Becker die Briloner Delegation bei der Int. Grünen Woche in Berlin an. Als PEFC-Waldhauptstadt 2017 ist der gemeinsame Stand mit dem Partner DLG sehr gefragt. Bei der Eröffnung gingen viele Grüße an die waldreichste Kommune Deutschlands und man lobte den Fortschritt im heimischen Forst nach der Naturkatastrohe Kyrill vor zehn Jahren. Bürgermeister Dr. C. Bartsch: „Brilon hat sich in Partnerschaft mit der DLG hervorragend in der gesamtdeutschen Waldbauernfachwelt präsentiert. Alle haben Brilon und besonders die DLG Waldtage im September 2017 fest im Blick.“

Die Briloner Waldfee streifte gemeinsam mit Sächsischen Waldkönigin von Messestand zu Messestand und berichtet über viele interessante Gespräche und einer positiven Wirkung der PEFC-Waldhauptstadt Brilon beim Fachpublikum. Die Internationale Grüne Woche in Berlin geht noch bis zum 29. Januar 2017 und beherbergt zahlreiche Aussteller aus der ganzen Welt. Das Partnerland 2017 ist Ungarn.

Bildunterschrift: Philipp Franz Freiherr zu Guttenberg (Präsident ADGW, 2. v. rechts) und Freiherr Dr. Philipp von Heeremann (Vors. Waldbauernverband NRW, rechts) begrüßten die Briloner Delegation zur Eröffnung der Int. Grünen Woche in Berlin.

Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

