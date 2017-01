Blaulicht – Nachrichten: Ein Unfallbeteiligter war betrunken…

Brilon: Am Donnerstag gegen 14.45 Uhr kam es auf der „Bleikaule“ zu einem Auffahrunfall. Ein Unfallbeteiligter war betrunken. Ein 32- jähriger Mann aus Brilon fuhr auf der „Bleikaule“ in Richtung „Almerfeldweg“. Als eine vor ihm fahrende Frau mit ihrem Pkw in eine Einfahrt abbiegen wollte, kam es zum Auffahrunfall. An beiden beteiligten Pkw entstand ein leichter Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige Mann deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. In der Polizeiwache Brilon wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Quelle: Polizei HSK