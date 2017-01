Kindergarte Madfeld zu Gast in Bibliothek

Brilon-Totallokal: Bilderbuchkino und Info

brilon-totallokal: Einige angehende Schulkinder aus dem Kindergarten in Madfeld besuchten mit ihren Müttern gemeinsam die Stadtbibliothek in Brilon. Zuerst konnten sich alle Beteiligten ein spannendes Bilderbuchkino zum Thema: „Das Lamm, das zum Essen kam“ ansehen und anschließend gestaltete jedes Kind ein Lamm. Währenddessen wurden die Mütter in gemütlicher Runde, über die vielfältigen Angebote der Briloner Stadtbibliothek informiert.

Es war überraschend, dass eine Mitgliedskarte für Familien pro Jahr nur 7 € kostet. Großes Interesse galt auch der Ausleihe von digitalen Angeboten. Auch die Kinder nutzen nach ihrer Gestaltungsaktion die riesige Auswahl an Bilderbüchern und Tabletspielen.

Foto: Christina Schmidt (Stadtbibliothek Brilon) zeigte Rita Moers (rechts) und den Madfelder Kindergartenkindern sowie deren Müttern die Briloner Stadtbibliothek.

Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

