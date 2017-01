„Aktiv aus dem Stimmungstief“ – Einjähriges Jubiläum des Reha-Sport-Kurses

Der nicht ganz alltägliche Reha-Sport-Kurs…

brilon-totallokal: HSK. Der Rehabilitationssportkurs in Winterberg-Niedersfeld mit dem speziellen Sportangebot „Rehasport für Menschen mit Depressionen“ hat jetzt sein einjähriges Jubiläum.

Einige Teilnehmer waren bereit, über sich und den Kurs zu sprechen. Hier nun einige Ausschnitte daraus:

Frage:

Was ist der Unterschied zu herkömmlichen Rehasportangeboten?

Antwort:

Man darf Gefühle zeigen, wird so angenommen wie man ist und hat keinen Druck was leisten zu müssen.

„Alles kann – nichts Muss“! Der Sport steht natürlich im Vordergrund, aber wir tauschen uns immer in einer kurzen Feedbackrunde über unsere Gefühle/ Stimmungen aus.

Frage:

Warum kommst Du zu diesem speziellen Angebot?

Antwort:

Wegen der Gemeinschaft und auf Gleichgesinnte zu treffen, wo gegenseitiges Verständnis vorhanden ist.

Aber auch wegen dem verbindlichen Termin, wieder in die Schwünge zu kommen, raus aus den eigenen vier Wänden-somit habe ich für diesen Tag die gute Möglichkeit auf positive Veränderung.

Janine Brockmann (die Kursleiterin) bietet uns ein sehr abwechslungsreiches Programm, dadurch können wir uns selbst viel ausprobieren.



Frage:

Welche Bedeutung hat diese Gruppe für Dich?

Antwort:

Zurück ins Leben, aktiv zu werden, Stressabbau aber auch das Erlernen von Achtsamkeit.

An seine Grenzen zu gehen. Von den anderen lernen – auch im Gesprächsaustausch.

Sport bewegt – Sport verändert. Wer vorher müde und antriebslos war, ist später meist wach und motiviert.

Und Kursleiterin Janine Brockmann ergänzt: „Das schönste Feedback, welches ich im Sommer bekam, war: ‚Das war mein Highlight des Tages!‘.

Es ist jedoch auch schade, dass die behandelnden Ärzte im HSK ihren Patienten dieses Sportangebot kaum mitteilen oder verordnen. Hier ist noch viel Luft nach oben.“

Für diesen speziellen Rehabilitaionskurs gibt es noch wenige Restplätze. Der Kurs findet donnerstags 15:00-16:00 Uhr in der Turnhalle Niedersfeld statt.

Informationen beim KreisSportBund Hochsauerlandkreis unter 02904-9763253 oder direkt bei Kursleiterin Janine Brockmann 02983-959525.

Quelle: Jens Morgenstern / KreisSportBund Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon