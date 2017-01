Rückblick auf ein wieder sehr erfolgreiches Jahr bei „Brilon natürlich“

Brilon-Totallokal: Vielfalt bewahren – als Partner der Natur – Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr „Brilon natürlich“

brilon-totallokal: Über 1200 Teilnehmer bei 93 Veranstaltungen in den Sommer- und Herbstferien. Auch im 21. Jahr seines Bestehens hat „Brilon natürlich“ mit seinem vielfältigen Programm nachhaltig Lust auf Natur und Heimat vermittelt. Friedel Schumacher, Gründer und unermüdlicher Motor des Arbeitskreises Natur und Landschaft bei der BWT, hatte allen Grund zur Zufriedenheit am 20. Januar beim traditionellen Jahresrückblick in der Hiebammen Hütte. „Der Beweis für eine gute Kombination aus bewährten und neuen Angeboten für Einheimische und Gäste wurde einmal mehr erbracht. Somit ist es den Akteuren wiederum gelungen, den naturverträglichen Tourismus in Brilon voran zu treiben und Eigenheiten und Einmaligkeiten der sauerländischen Landschaft und Kultur ins Bewusstsein zu rücken.“

Gestartet wurde die Saison am 1. Mai mit Wanderaktionen zur biologischen Vielfalt (bis 31.7.). Im Mai erfolgte auch die Teilnahme an den NaturErlebniswochen NRW der NUA (Natur- und Umweltschutzakademie NRW) mit drei Veranstaltungen.

40 Schulen nehmen am Neustart der Kampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“ teil. 25 außerschulische Lernorte bzw. Partner im HSK stehen zur Verfügung, davon allein zehn Partner des Teams „Brilon natürlich“ Interessierte Partner, können sich noch anmelden z.B., um die Kampagne als Profilierungselement zu nutzen.

Renner der Ferienaktionen waren mit je 60 Teilnehmern bei zwei Veranstaltungen die Klassiker „Mit Fledermäusen auf Du und Du“ und „Wie weich ist eigentlich ein Esel?“ Ebenso waren die Programme zum Geopark GrenzWelten wieder ausgebucht und alle Erlebnisse mit Tieren fanden starke Nachfrage. „Bei allen pädagogisch aufbereiteten Angeboten“, so Friedel Schumacher, „werden Gestaltungskompetenzen ausgebildet, die eine Bildung für nachhaltige Entwicklung fördern, wie z.B. die Achtsamkeit vor der Natur und ihre Wertschätzung oder die Entfaltung der Sinne und Sozialerfahrungen.“

Im Dezember stand die Bilanz des Waldfeenpfades an, und die kann sich mit 9 – 10000 Besuchern wirklich sehen lassen.

Einen überwältigenden Erfolg brachte vom 15. bis 18. Dezember der Waldweihnachtsmarkt am Rothaarsteig.

Für 2017 fehlt es natürlich nicht an Ideen, um die umweltpädagogische Wirkungsspirale zum positiven Handeln für unsere Heimat in Schwung zu halten. Eine Perspektive dazu bilden schon jetzt das Stadtjubiläum und die internationalen Hansetage 2020 und der 25. Geburtstag von „Brilon natürlich“, der genau dann auch ansteht. Als Motto für 2017 hat die Un-Dekade Biologische Vielfalt ausgegeben: „Gesund – mit der Vielfalt der Natur“.

Rüdiger Strenger, Leiter der BWT, erinnerte an den Start des Arbeitskreises vor 21 Jahren. 1995 habe man sich nicht vorstellen können, welche Wellen das Programm schlagen würde. Er dankte Friedel Schumacher und seiner gut zusammen haltenden Truppe für ihr großes Engagement. Ebenso traditionell wie der Jahresrückblick folgte dann das kulinarische Dankeschön der BWT aus der Küche von Jürgen Lüke.

Bildunterschrift: Friedel Schumacher und sein engagiertes Team freuen sich auf eine erfolgreiche Saison 2017.

Text: Barbara Aulich – Bild: privat

