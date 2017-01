US-Produzent remixt Briloner Rockband

Brilon-Totallokal: Der amerikanische Musikproduzent Jeffro Lackscheide hatte die Band entdeckt …



brilon-totallokal: Die Jungs von One Tape staunten nicht schlecht, als sie Ende letzten Jahres eine Mail aus den USA erreichte: „I ran across your page and took a listen to your tunes. Really impressive stuff!“ Was Ben, Mathis, Felix und Fabian zunächst für einen Witz hielten, war durchaus ernst gemeint: Der amerikanische Musikproduzent Jeffro Lackscheide hatte die Band auf der Online-Musikplattform Soundcloud entdeckt und wollte den Song „Help Me“ remixen. Gesagt, getan! Kurz nach Weihnachten war das Stück fertig, das man seit ein paar Tagen auf Itunes, Spotify und anderen großen Onlineplattformen finden kann.

Live ist die Band am 14. Februar erneut im Rahmen des Schooljam-Regionalfinales in Bochum zu sehen. Die Jungs hoffen, erneut den Einzug in die nächste Runde des Bundesfinales zu schaffen. Die Sparkasse Hochsauerland stellt der Band zu dem Termin extra einen Kleinbus zur Verfügung, um neben dem Equipment auch noch ein paar Fans mit in den Bahnhof Langendreer nehmen zu können. Viel Glück!

Video zum „Help me“ Remix auf youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=bMGNWi-EOJ8

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon