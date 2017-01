Wenn die CGH zum Büttenfest lädt, gilt die Karnevalssession im Briloner Stadtgebiet als eröffnet

Brilon-Totallokal: So feierten auch in diesem Jahr die Hoppecker Narren traditionsgemäß als Erste ihr Karnevalsfest.

brilon-totallokal: Hoppecke. Unter dem Motto „Zauber, Blackjack, Baccara im Casino CGH“ trugen viele Aktive wieder zu einem gelungenen Abend bei. Passend zum Thema stattete Zauberer Carsten Risse den Hoppeckern einen Besuch ab und ließ das Publikum über den einen oder anderen Trick staunen. Auch wenn der Magier versprach, einige seiner Tricks zu erklären, mussten sowohl Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch als auch Sitzungspräsident Martin Schörmann feststellen, dass diese wohl doch sein Geheimnis blieben. Noch besser gehütet wurde bis zum Höhepunkt der Veranstaltung wohl nur das Geheimnis, wer die Nachfolge von Prinz Till I. antritt und als neuer Prinz das Hoppecker Narrenvolk ein Jahr lang regieren wird. Erst gegen 20 Uhr wurde das Geheimnis gelüftet, als unter den Klängen des Fanfarenzugs Prinzregent Büren der neue Prinz in die Halle einzog. Reinhold Erlemeier, Präsident der Carnevals-Gesellschaft, stellte Max I. (Otto) als neuen Prinzen vor. Der 31-jährige, der jahrelang hinter der Bühne für die CGH aktiv war und mit für einen reibungslosen Ablauf der Büttenfeste sorgte, darf nun für ein Jahr das Zepter schwingen.

Perfekt umgesetzt wurde das Thema der diesjährigen Sitzung ebenso vom Showballett, das in diesem Jahr ins Casino einlud. Auch die Jugendgarde und die Funkengarde stellten ihr tänzerisches Können wieder unter Beweis, genau wie die Tanzmariechen Alena Schörmann und Charlotte Molitor, die beide bereits in jungen Jahren Pokale für ihre Leistungen in Empfang nehmen konnten. Ihren ersten Auftritt hatte hingegen die neu gegründete gemischte Garde Hoppecke/Messinghausen. Dass jedoch in Hoppecke nicht nur die Damen das Tanzbein schwingen können, zeigte das Jungherrenballett, das als Panzerknacker daher kam.

Für weitere Darbietungen und Lacher sorgten auch in diesem Jahr wieder das Comedy Duo Mola – Rainer Molitor und Udo Lahme – sowie das Klamaukballett.

Zu Besuch war auch ein „Mann in den besten Jahren“. So wusste Markus Kremper, normalerweise Programmchef beim Karneval in Volkmarsen, von den Problemen des älteren Mannes inklusive Midlife-Crisis und diversen Schmerzen zu berichten. Einiges zu berichten gab es auch wieder aus dem Hoppecker Dorfgeschehen und so blieb einigen Dorfbewohnern der Gang zur „Sünderbank“ auch in diesem Jahr nicht erspart.

Das Foto zeigt den Präsidenten der CGH Reinhold Erlemeier und den neuen Prinz Max I. zusammen mit der Funkengarde.

