20. HSK-Sportgala – Abstimmung zu den Sportlern des Jahres beginnt am 01. Februar

brilon-totallokal: Am 01. Februar ist es soweit, dann beginnt die erste online-Abstimmung für die Wahl zu den Sportlern des Jahres 2016.

Der Link für die Abstimmung wird dann unter: https://www.hochsauerlandsport.de/veranstaltungen/hsk-sportgala/ zur Verfügung gestellt.

Die „Liste der Wahlvorschläge“ ist auf dieser homepage ab sofort einsehbar.

Bis Sonntag, den 19.02. erfolgt der Vorausscheid. Hierbei können in die Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft die Stimmen abgegeben werden.

In der Kategorie Gerd-Winkler-Ehrenpreis ist aufgrund der Vorschläge ein Vorausscheid nicht notwendig.

Die jeweils sieben besten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften kommen in den Finalausscheid.

Hier beginnt dann am Montag, den 27.02. die Abstimmung. Bis Sonntag, den 12.03. ist dann eine Stimmabgabe möglich.

Zu den drei Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres kommt dann auch der Gerd-Winkler-Ehrenpreis dazu.

Die im Vorausscheid erreichten Stimmen werden gelöscht und gehen somit nicht in die Finalabstimmung ein.

Aus den sieben bzw. sechs (Gerd-Winkler-Ehrenpreis) Kandidaten werden die fünf Nominierten gewählt, welche dann zur HSK-Sportgala eingeladen werden.

Traditionell erfolgt die Ehrung der drei Erstplatzierten auf der Bühne.

Weitere Informationen beim KreisSportBund HSK unter 02904-9763250.

Bildunterschrift: So strahlten die Gewinner und Platzierten in der Kategorie Sportler des Jahres bei der HSK-Sportgala 2016

Quelle: i.A. Michael Kaiser, KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

