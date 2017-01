Ländliche Räume jetzt auch digital unter die Lupe nehmen

Brilon-Totallokal: Interaktiver Landatlas ist da

brilon-totallokal: Etwa 90 Prozent der Fläche Deutschlands sind ländlich ge-prägt und mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt auf dem Land. Auch das Sauerland ist ländlich geprägt, wirtschaft-lich stark und äußerst vielfältig.

Das Thünen-Institut hat jetzt im Auftrag des Bundesland-wirtschaftsministeriums einen Landatlas online gestellt, der ländliche Regionen unter die Lupe nimmt (http://www.lan-datlas.de). Dieses interaktive Kartenwerk erlaubt Informatio-nen zu verschiedene Lebenssituationen in ländlichen Regio-nen auf einen Blick. In welchen Regionen Deutschlands ist der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss besonders hoch? Wo befinden sich die wissensintensiven Industrien? Wie steht es um die ärztliche Versorgung, die Apotheken-dichte oder die Erreichbarkeit von Tankstellen und Lebens-mittelläden? Fragen dieser Art beantwortet der Landat-las auch für den Hochsauerlandkreis auf einen Blick. Inter-aktive Karten im Landatlas geben detailliert Auskunft über die Lage in Gemeinden und Landkreisen.

„Mit dem Landatlas besteht jetzt die Möglichkeit, sich ein genaueres Bild über Fragen der demografischen und sozialen Situation, die Erreichbarkeit von Nahversorgern, über Woh-nungs- und Arbeitsmärkte, die Wirtschaftsentwicklung oder die Landnutzung zu verschaffen- von meiner Heimatregion, dem Hochsauerland, bis zum bundesweiten Vergleich“, freut sich der heimische Bundestagsabgeordnete Wiese.

Quelle: Lisa Kaup, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon