Brilon-Totallokal: Spiel mit! Der Gesellschaftsspieleabend für spielewütige Familien

brilon-totallokal: Am Freitag, dem 10. März 2017, laden Stadtbibliothek Brilon und Sparkasse Hochsauerland um 18 Uhr zum ersten Spieleabend in die Bibliothek ein. Familien mit Kindern ab 6 Jahren sind herzlich eingeladen, neue familienfreundliche Gesellschaftsspiele auszuprobieren. Lästiges Lesen von Anleitungen entfällt. Die Bibliotheksmitarbeiterinnen kennen die Spiele und erwarten die Gäste an verschiedenen Spieltischen. Die Spiele dauern nicht länger als 15 bis 20 Minuten, so dass die Familien an dem Abend mindestens 3 bis 4 neue Spiele kennenlernen können.

In den Spielpausen werden ein kleiner Imbiss und Getränke serviert. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Um Anmeldung wird aber gebeten unter: 02961 / 794460. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Nacht der Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen statt.

Quelle: Ute Hachmann /Leitung Stadtbibliothek Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon