„Fidolino“ lehrt das Hexeneinmaleins

Brilon-Totallokal: Oberhexe Hippenstiel bei Kinderkonzert

brilon-totallokal: Die Kinderkonzertreihe Fidolino (Veranstalter BWT-Brilon Kultour) geht am 10. Februar 2017 um 10.00 Uhr im Briloner Bürgerzentrum verhext und auch verzaubernd weiter. Eigentlich kennt Hexe Deborah Hippenstiel ihr „Hexeneinmaleins“ in und auswendig. Aber irgendwie klappt die Zauberei nicht mehr so gut. Tänzerhexe Krujula tanzt plötzlich zu Mussorgskijs Klaviermusik. Die schwarze Katze Hermelinda jagt Aaron Coplands Töne statt der Mäuse. Und dann beginnt sie auch noch eine missgelaunte Maunzarie alla Rossini anzustimmen, in die Oberhexe Hippenstiel klagend einfällt. Trotz der hilfsbereiten Flügelhexe Rumpelpum, beschwörendem Gesang aus Dvoraks „Rusalka“ und zauberhafter Unterstützung der Hexenkünstler im Publikum, kann Deborah das Hexeneinmaleins nicht lösen. Ob es am Sprung im Hexenkessel liegt?

Dieses Konzert zum Hören, Sehen, Tanzen und Mitspielen wird von der Briloner Bürgerstiftung unterstützt und vom Kultursekretariat NRW Gütersloh gefördert. Der Tageskassenpreis beträgt 3,- Euro. Nähere Informationen und Anmeldungen bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder via E-Mail kultur@brilon.de.

Foto: Fidolino-chefin Claudia Runde (rechts, als Katze Hermelinda) muss sich vor der Oberhexe Hippenstiel erklären

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

