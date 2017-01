Mountainbike Festival Brilon 2017

Brilon-Totallokal: 10.Juni 2017 + 11.Juni 2017 – Mountainbike Festival am TrailGround® in Brilon .

brilon-totallokal: Video Impressionen aus dem Jahr 2016 – Aufbau. Auch im Jahr 2017 heißt es wieder: Auf zum großen TrailGround®in Brilon. Ein ACTIONSGELADENES Wochenende für „Fahrradverückte“ und die ganze Familie. Ein Test-Event mit den führenden Herstellern der Mountainbike & E-Mountainbikeszene. Zum zweiten mal findet, direkt am TrailGround® Brilon das Mountainbike Festival – powered by liquid-life.de / Fahrrad Neumann statt. Mountainbiking ist die aktuelle Trendsportart schlechthin, endlich mal ein Sport für die ganze Familie! Es ist hierbei natürlich eine besondere Augenweide, den Profis bei ihrer atemberaubenden Bike-Akrobatik zuzuschauen, aber man kann natürlich auch selber mitmachen. Um 10 Uhr eröffnet Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, selbst überzeugter Biker, das zweite große Bike-Spektakel in Brilon.

