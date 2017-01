After Work Schneeparty Part2

Brilon-Totallokal: Solange der Schnee noch reicht!

brilon-totallokal: Nach dem tollen Erfolg der ersten Schneeparty am Poppenberg in Brilon öffnet der Skiclub Brilon die Schneebar noch einmal am Freitag, 27. Januar 2017. Ab 18:00 Uhr geht es wieder los! Musik, Würstchen, Glühwein und andere Getränken gehören natürlich zum Aprés Ski dazu.

Dazu Flutlichtfahren von 18:00 – 23:00 Uhr auf dem präparierten Skihang. Am Samstag und Sonntag gibt’s Skikurse. Aktuelle Informationen auf „Facebook Skiclub Brilon“.

Quelle: Christiane Rummel, Ski-Club Brilon e.V.

