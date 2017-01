Fatih Çevikkollu „EMFATIH“ am 10.02.2017

Brilon-Totallokal: Kulibri präsentiert Fatih Çevikkollu am 10.02.2017 um 20:00 Uhr im Kolpinghaus Brilon

brilon-totallokal: Fatih Çevikkollu ist mit seinem neuen, mittlerweile fünften Solo-Programm wieder in Fatihland unterwegs. Mit Geist und Gefühl ist der Kölner Kabarettist auf Werbetour für eine verlorengegangene Eigenschaft: Mitgefühl – EMFATIH! Fatih Çevikkollu spielt mit Wahrheit und Fanatismus: Die Einen tragen ein Kopftuch, die Anderen einen geistigen Schleier und so manche Lügenfresse geht morgens spazieren. Sagte man früher: Kümmeltürken, so sind es heute: Topterroristen. Seit ISIS aber wissen wir: Wir haben keinen Plan gegen den Fanatismus. Wir handeln kopflos. Fatih Çevikkollu spielt mit Schmerz und Sehnsüchten: Flüchtlinge schwimmen im Mittelmeer und machen ihre ganz eigenen Grenz–erfahrungen vor der Festung Europa. Members Only. Fatih Çevikkollu spielt mit Form und Inhalt, mit der Paragrafen-Deko des Grundgesetzes der Einen und der DAX-Kurve der Anderen. In einem Land das dem Bier frönt sind Leberwerte allemal wichtiger. EMFATIH: das neue Programm von Fatih Çevikkollu – rasant, relevant, eloquent. Hingehen, hinhören und herausfinden was es mit seinem Motto auf sich hat: „Wer die Wahrheit verhandelt, muss die Anderen zum Lachen bringen, sonst bringen sie ihn um!“

Wann: Freitag, 10.Februar 2017 um 20:00 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Die Karten kosten 14 € im Vorverkauf und 16 € an der Abendkasse

Vorverkauf : -Käpt´n Book, Buchhandlung Podszun, – BWT – Brilon Wirtschaft&Touristik, Derkerestraße 10a, per e-mail : kulibriev@aol.com – online unter : ticket-regional.de

Quelle: Peter Schmidt, Kulibri e.V.

