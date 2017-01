Kindergartenkinder sagen nach 42 Jahren „Auf Wiedersehen“

Brilon-Totallokal: Ingrid Urban – Ihr letzter Arbeitstag nach 42 Jahren…

brilon-totallokal: Seit 1974 hat Ingrid Urban als Erzieherin in der Kita St Elisabeth in Brilon gearbeitet, nun hatte sie ihren letzten Arbeitstag. Die Kinder hatten mit Begeisterung seit Tagen ein Abschiedskonzert mit Disco vorbereitet, überreichten eine Rose und sagten ein Gedicht auf. Zur Erinnerung an die Zeit in der Pinguingruppe schenkten sie ihr eine Tasse mit einem Foto aller Kinder und Pinguinhenkel.

Kitaleitung Manuela Elias dankte auch im Namen des Trägers, der Kita gem. GmbH Hochsauerland Waldeck, und des Propstes Dr. Reinhard Richter für die jahrelang liebevoll geleistete Arbeit. „Rente, Rente, ist das einzige was zählt..“ mit diesem Lied sagten dann auch die Kollegen, die frühere Kitaleitung Frau Jacobs “ Auf Wiedersehen“ und alles Gute für die Zukunft im Kreise der Familie und besonders der Enkel.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

