Lebensqualität in Brilon erforscht

Brilon-Totallokal: Studenten der Uni Kassel stellen Ergebnisse vor

brilon-totallokal: Beim Neujahrsempfang der Stadt Brilon gaben die Studierenden der Uni Kassel einen kurzen Einblick in ihre Forschungsergebnisse, am 07. Februar folgt die gesamte Vorstellung um 18 Uhr im Bürgerzentrum Brilon. Seit November ist ein 12-köpfiges Forschungsteam der Universität Kassel, unter der Leitung von Dipl.-Ing. Jan M. Stielike vom Fachbereich 06 Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung mit der Untersuchung Brilons beschäftigt. Inhaltlich wurden die Themenfelder „Gesundheit“, „Bildung“, „Mobilität“ und „Lebensqualität junger Menschen“ beleuchtet. „Diese vier Themen stellen vor allem ländliche Regionen, und damit auch Brilon, vor Herausforderungen.“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. „Wir erhoffen uns, durch die Studie zu erfahren, wo unsere Stärken liegen und wo wir Probleme haben.

Wir möchten die Ergebnisse nutzen, um uns in allen Bereichen zu verbessern. Unsere Stärken wollen wir weiter ausbauen und eventuelle Defizite beseitigen.“, so Dr. Bartsch ergänzend. Vor Ort betreut wurden die Studierenden durch die BWT. Wirtschaftsförderer Oliver Dülme ist ebenfalls gespannt auf die Ergebnisse: „Die Studierende haben richtig Zeit investiert und viele Gespräche geführt. Wir sind alle gespannt, wie die jungen Menschen von außen unsere Stadt sehen und welche Handlungsempfehlungen sie uns geben werden.“ Die Studierenden waren unter anderen für drei Tage in Brilon. In dieser Zeit konnten sie die Stadt kennenlernen und viele Gespräche mit Fachleuten aber auch der Bevölkerung führen. Es folgte eine Onlineumfrage und Datenrecherche zu den Schwerpunktthemen.

Zur Vorstellung der Ergebnisse am 7.Februar um 18 Uhr im Bürgerzentrum sind alle Interessierten eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Anschluss der Vorstellung können die Ergebnisse mit den Studenten noch diskutiert werden.

Foto: Im November wurden die Forschungsgruppe von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch im Rathaus empfangen.

Quelle: Oliver Dülme, BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

