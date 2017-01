Winterfreunden

Brilon-Totallokal: Das Skigebiet am Sternrodt bei Olsberg ist für Ski-Neulinge genauso interessant wie für erfahrene Profis

brilon-totallokal: Ein dichter Schneemantel bedeckt die Landschaft, Eiskristalle glitzern in der Sonne. Ihr warmer Atem wird weiß vor Kälte. Im Winter entdecken Sie Brilon & Olsberg ganz neu: beim Winterwandern, Rodeln, Langlaufen, Carven oder Boarden. Winterfreuden in Brilon & Olsberg Wintersport in eindrucksvoller Naturkulisse: Das erwartet Sie in der Region Brilon & Olsberg. Das Skigebiet am Sternrodt bei Olsberg ist für Ski-Neulinge genauso interessant wie für erfahrene Profis. Mit dem Lift fahren Sie auf eine Höhe von bis zu 800 Metern und begeben sich auf die über 1.300 Meter lange Abfahrt. Brilons 600 Meter lange Skipiste am Poppenberg ist dagegen überraschend breit und fällt ganz sanft ab.

Tauchen Sie ein in die wunderbare Welt des Skilaufs. An manchen Tagen können Sie sich dank Flutlicht auf Ski-Vergnügen bis in die späten Abendstunden freuen. Steht Ihnen der Sinn eher nach ein paar ruhigeren Stunden, haben Sie direkt am Briloner Ortsrand – abseits vom Rummel auf der Skipiste – ausreichend Gelegenheit dazu. Als passionierter Skilangläufer genießen Sie unbeschwerte Stunden im DSV-Nordic-Aktiv- Zentrum nahe Brilon. Hier finden Sie 33 Kilometer lange Doppelspur- Loipen und eine Skating-Loipe in einer Höhe zwischen 550 und 700 Metern.

