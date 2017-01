Frauen- und Senioren Union HSK zu Gast in Berlin

Brilon-Totallokal: Gemeinsam mit Patrick Sensburg wurde hier über die besonderen Herausforderungen im Wahljahr 2017 diskutiert

brilon-totalloakL: Hochsauerlandkreis. Die anstehenden Wahlen in Land und Bund standen im Mittelpunkt eines Informationsbesuchs der Frauen- und Senioren Union aus dem Hochsauerlandkreis in Berlin. Auf Einladung ihres Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg machte sich die Gruppe am vergangenen Sonntag auf den Weg nach Berlin, wo sie bereits beim Abendessen von Sensburg persönlich begrü.t wurden. Am folgenden Montag standen dann ein Besuch im Deutschen Bundestag und auf der Baustelle des Berliner Stadtschlosses auf dem Programm.

Der Dienstag begann mit einem Besuch in der CDU-Bundesgeschäftsstelle, wo die Besucher im Sitzungsraum des Bundesvorstands von den Bundesgeschäftsführern von Frauen- und Senioren Union empfangen wurden.

Gemeinsam mit Patrick Sensburg wurde hier über die besonderen Herausforderungen im Wahljahr 2017 diskutiert. Nachmittags folgte dann eine Besichtigung des Bundeskanzleramts. Mit einem Besuch der Grünen Woche endete am Mittwoch dann die Reise nach Berlin.

Quelle: Stephan Vormann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon