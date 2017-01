Löschzugführung wurde für weitere sechs Jahre bestellt.

Brilon-Totallokal: Eine Jahreshauptversammlung bietet immer die Gelegenheit auf das vergangene Jahr zurückzublicken

brilon-totallokal: Zur Jahreshauptversammlung des Löschzug Brilon konnte Löschzugführer Thomas Böddicker 120 Mitglieder der vier Abteilungen begrüßen. Weiterhin sind Bürgermeister Dr. Bartsch, 1. Beigeordneter Huxoll, Wehrführer Wolfgang Hillebrand und einige Ratsvertreter der Einladung gefolgt.

Eine Jahreshauptversammlung bietet immer die Gelegenheit auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Die 69 aktiven Mitglieder der Einsatzabteilung wurden 2016 zu 140 Einsätzen alarmiert. Zusammen mit der Ausbildung, 5340 Stunden, wurden fast 7.000 Stunden feuerwehrtechnischer Dienst geleistet. Dazu kommen dann noch die zusätzlichen Dienste zum Wohle der Bürgerschaft in Brilon womit ein Gesamtstundenanteil von 8383 Stunden ehrenamtlicher Dienst verrichtet wurde.

Auch das Tambourkorps war im letzten Jahr wieder sehr aktiv. Bei 23 Auftritten konnten sich die Bürger der Stadt Brilon musikalisch von den 41 Musikerinnen und Musikern unterhalten lassen. Zur Zeit werden 5 Jugendliche von den eigenen Leuten an den Instrumenten ausgebildet. Interessierter Nachwuchs kann sich jederzeit bei uns melden.

Mit 36 Diensten hatten auch die Mädchen und Jungs der Jugendfeuerwehr ein ereignisreiches Jahr. Das besondere Highlight war da natürlich die Ferienfreizeit im Harz. Etwas ruhiger lässt es die Ehrenabteilung angehen. Bei 16 Terminen wurde geklönt, gelacht und an alte Zeiten gedacht. Eine Ausflugsfahrt der 23 Mitglieder war auch hier der Höhepunkt im Jahr 2016.

Bürgermeister Dr. Bartsch und Wehrführer Hillebrand dankten unisono den Mitgliedern des Löschzug Brilon für ihre vielfältige Bereitschaft, Dienste zum Wohle der Bürgerschaft zu leisten. Bürgermeister und Wehrführer konnten dann noch einige Beförderungen und Ehrungen vornehmen.

Vom Wehrführer Hillebrand wurden Andreas Becker und Michael Klaholz zum Brandinspektor befördert. Zu Hauptbrandmeistern wurden Ralf Ester und Bernd Lahme und zum Oberbrandmeister Thorsten Dietz befördert. Nach dem Bestehen des Gruppenführerlehrgangs konnten Albert Heitzig und Ferdinand Martini zum Brandmeister befördert werden. Steffen Balkenhol, Christoph Becker und Hannes Wegener wurden Unterbrandmeister. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Maximilian Becker, Jan Böddicker, Jonas Ernstberger und Daniela Nolte befördert. Von der Jugendfeuerwehr übernommen wurde Simon Ebbers und er trägt nun den Dienstgrad Feuerwehrmann.

Bürgermeister Dr. Bartsch ehrte einige Kameradinnen und Kameraden für langjährige Mitgliedschaft. Die Feuerwehr Ehrennadel für 60 Jahre erhielt Franz-Josef Frigger und für 50 Jahre Bruno Fobbe. Feuerwehr Ehrenzeichen in Gold erhielten Ralf Ester, Martin Lebebur und Christoph Tüllmann. Für 25 Jahre in der Feuerwehr erhielten Melanie Schreckenberg und Alexander Vornefeld das Ehrenzeichen in Silber. Einige Mitglieder des Tambourkorps erhielten Ehrungen vom Bund deutscher Musikverbände. Die Ehrennadel in Silber erhielten Alexander Vornefeld, Melanie Schreckenberg, Doris Tilly und Sabrina Gessner. Für 10 jährige Mitgliedschaft erhielt Benedikt Brandenburg die Ehrennadel in Bronze.

Da die 6 jährige Amtszeit der Löschzugführung in diesem Jahr endete, stand zum Schluß noch die Funktionsbestellung durch den Leiter der Feuerwehr an. Nach Anhörung der Versammlung bestellte Wehrführer Hillebrand Thomas Böddicker zum Löschzugführer und Marc Heines zum stellvertretenden Löschzugführer.

Löschzugführer Böddicker beendete die mehrstündige Sitzung mit dem Hinweis auf unsere öffentlichen Feste. Am 30. Juli ist der Wandertag und am 19. und 20. August das legendäre Waldfest.

Quelle: Marc Heines / Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

