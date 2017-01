Briloner Hubertusschützen feiern ihr 600-jähriges Jubiläum

Brilon-Totallokal: Briloner Hubertusschützen – Erste Feierlichkeiten am 02. und 04. Februar

brilon-totallokal: Die Briloner St. Hubertus-Schützenbruderschaft wird in diesem Jahr 600 Jahre alt. Am 02.02.1417 wurden die ersten Statuten der Briloner Schützengilde unterzeichnet. Anlässlich diesen Datums werden das Kuratorium des Museums Haus Hövener, die Mitglieder des Schützenvorstandes und einige geladene Gäste an diesem Tag eine Ausstellung über die Geschichte des Briloner Schützenwesens im Museum Haus Hövener eröffnen. Diese Ausstellung wird ab 03.02.2017 bis zum Schützenfest im Juni für alle Bürger und Gäste zu besichtigen sein. Die Schützenbruderschaft dankt allen, die bei der Vorbereitung der Ausstellung geholfen und teilweise auch private Ausstellungsstücke zur Verfügung gestellt haben.

Zwei Tage später, am 04.02. lädt die St. Hubertus-Schützenbruderschaft alle Schützenbrüder und alle interessierten Bürger zum großen Festakt ein. Mit einer feierlichen Hl. Messe um 17.30 Uhr in der Propsteikirche wird das Jubiläumsjahr eröffnet. Der Präses der Bruderschaft, Propst Dr. Reinhard Richter, sowie der ehemalige Präses, Seine Exzellenz der Bischof von Speyer, Dr. Karl-Heinz Wiesemann, werden die Festmesse gemeinsam zelebrieren.

Im Anschluss an die Heilige Messe marschiert der Vorstand mit seinen Gästen und dem Blasorchester Brilon zur Schützenhalle. Dort beginnt um 19.30 Uhr der Festakt.

Aus organisatorischen Gründen wird die Schützenhalle bis zum Eintreffen des Festzuges um etwa 19.00 Uhr geschlossen bleiben. Für den Festakt wurde in der Schützenhalle eine Reihenbestuhlung aufgestellt, sodass über 1.000 Gäste Platz finden werden.

St. Hubertus Schützen erhalten Ehrenplakette des Landes

Am Festakt werden viele Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sauerländer Schützenwesen teilnehmen, um der Bruderschaft zum Geburtstag zu gratulieren. An diesem Abend wird der Schützenbruderschaft anlässlich ihres 600-jährigen Bestehens zudem die Ehrenplakette des Landes Nordrhein-Westfalen durch den Landtagsabgeordneten Herrn Matthias Kerkhoff verliehen. Den Höhepunkt des Festaktes bildet die Festrede Bischof Dr. Wiesemanns.

Der Vorstand der Schützenbruderschaft freut sich auf einen festlichen Abend, der durch das Blasorchester Brilon unter der Leitung des neuen Dirigenten Dennis Müller musikalisch umrahmt wird.

Großes Jubiläumsschützenfest vom 12.-14. Mai

Vom 12.–14. Mai werden die St. Hubertus Schützen ihr Jubiläumsschützenfest ausrichten. Dies beginnt am 12. Mai mit der Feier des Jungschützenabends, an dem der Nachfolger des amtierenden Jungschützenkönigs Jonas Tilly ermittelt wird.

Einen Tag später, am 13. Mai ermitteln alle noch lebenden Könige der Bruderschaft untereinander den neuen Jubiläumsschützenkönig und damit den Nachfolger Stefan Rosenbaums, der vor 25 Jahren im Jahr seiner Regentschaft Jubelkönig wurde. Ihm zur Seite stand 1992 seine Ehefrau Betina.

Am Abend des 13. Mai wird der neue Jubiläumsschützenkönig proklamiert, bevor mit dem Großen Zapfenstreich der Festabend beginnt und „Die Original Hochsauerländer“ aus Hoppecke zum Tanz aufspielen. Der Vorstand hofft, an diesem Tag viele Schützen und Gäste „auf der Halle“ begrüßen zu können.

Mit einer Heiligen Messe in der Propsteikirche beginnt um 11.00 Uhr der Sonntag des Jubiläumsschützenfestes, der im Zeichen der zahlreich geladenen Gastvereine, die ab 14.00 Uhr am großen Festzug durch die Straßen der Stadt teilnehmen werden, steht. Den Abschluss dieses Festzuges bildet die St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon mit ihrem Königspaar Oliver Czwikla-Werner und Anke Czwikla sowie ihren Briloner Schützen, die zum Antreten an der Schützenhalle in Weiß mit Hut und Holzgewehr herzlich eingeladen sind. Im Anschluss an den Festzug und die Parade vor dem historischen Rathaus wird bei geselligem Beisammensein bestimmt noch Zeit für Gespräche unter Schützenbrüdern und Stimmung „auf der Halle“ sein.

