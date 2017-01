Briloner SPD lädt zum politischen Stammtisch

Brilon-Totallokal: „SPD“ Stammtisch am Dienstag, den 7. Februar ab 18:00 Uhr in der Bierstube des Hotel Starke

brilon-totallokal: Die Briloner SPD lädt für Dienstag, den 7. Februar ab 18:00 Uhr zu einem offenen politischen Stammtisch in die Bierstube des Hotel Starke am Markt in Brilon ein. In gemütlicher Runde soll ab dem 7. Februar jeden ersten Dienstag im Monat über die aktuellen politischen Geschehnisse aus nah und fern diskutiert werden.Hierzu sind Mitglieder, Freunde der SPD, aber vor allem politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen mitzudiskutieren. „Sich auszutauschen, zu diskutieren, das zeichnet die Demokratie vor Ort aus. Der monatlich stattfindende politische Stammtisch ist eine gute Sache um ins Gespräch zu kommen.“ so der stv. Vorsitzende Ludger Böddecker. Informationen rund um die Briloner SPD gibt es immer aktuell unter www.spd-brilon.de. Dort finden sich auch die Termine für den politischen Stammtisch.

Quelle: Dirk Wiese, MdB

