Ausflug des Jugendorchesters Rösenbeck zur Kletterhalle in Willingen

brilon-totallokal: Für das Jugendorchester Rösenbeck hat das neue Jahr sportlich begonnen: Zu Beginn des neues Jahres trafen sich die jungen Musikerinnen und Musiker am 13. Januar zu einer Tour in die Kletterhalle nach Willingen. Unter fachkundiger Anleitung ging es an den Kletterwänden für die Jungen und Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren hoch hinaus. Einige ältere Musikerinnen und Musiker sorgten dabei am Boden für die Sicherheit der Kletterer. Während auf die nächste Kletterrunde gewartet wurde, konnten sich alle an der Boulderwand austoben oder sich mit kühlen Getränken stärken. Als am Ende die Armmuskeln gut trainiert waren, waren sich alle einig, dass es ein gelungener Ausflug war!

Quelle: Ramona Pape / Musikverein Rösenbeck

