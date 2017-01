Schützenbruderschaft St. Antonius Wiemeringhausen – Wechsel im Vorstand

brilon-totallokal: Wiemeringhausen. Zur Generalversammlung am 22.01.2017 konnte Brudermeister Guido Ricken 72 Schützen im Speisesaal der Schützenhalle begrüßen. Traditionell startete die Generalversammlung nach dem Festhochamt mit einem Schützenfrühstück. Neben verschiedenen Berichten standen auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Christian Neubecker wurde als stellvertretender Brudermeister in den geschäftsführenden Vorstand gewählt. Klaus Steinrücken gab dieses Amt nach 15 Jahren Vorstandsarbeit ab. Weiterhin wurden Peter Schröder, Raphael Schröder und Jürgen Caspari in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand wurde Stefan Meyer als 2. Zugführer gewählt.

Anschließend erläuterte Brudermeister Guido Ricken im Detail die geplanten Satzungsänderungen. Diese führten zu einer lebhaften Diskussion unter den Schützenbrüdern. Letztendlich wurden die vorgeschlagenen Novellierungen der Paragraphen zu der Vertretungsregelung, den Vorstandsaufgaben und der Ermittlung des Vizekönigs mit großer Mehrheit bestätigt. Der Vorstand gab auch einen Ausblick auf das nächste Schützenfest. Es wurde ein neuer 5-Jahresvertrag mit der Warsteiner Brauerei unterzeichnet. Die gute Nachricht ist, dass der Bierpreis auch in diesem Jahr mit € 1,20 pro Glas stabil bleibt. Zum Ende der Generalversammlung wurden einige Schützenbrüder für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Bild: Neu im Vorstand als 2. Zugführer ist Stefan Meyer / Foto: vordere Reihe, 3. Person von links.

Quelle: Achim Schröder

