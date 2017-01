Selbstbestimmt durchs Leben gehen! Vollmacht für den Ernstfall

Brilon-Totallokal: IPSYLON e.V. „Heute schon an Morgen denken“ – Wer klug ist sorgt vor!

brilon-totallokal: Unsere Gesellschaft wird bedingt durch neue medizinische Behandlungsmethoden immer älter. Menschenleben zu verlängern ist das Ziel und viele Menschen profitieren überwiegend vom Fortschritt der Medizin und Technik. Doch kaum jemand möchte Apparaten „ausgeliefert“ sein und menschenunwürdig behandelt werden. In solchen Fällen hoffen Betroffene auf ihre Angehörigen:

„Ich dachte immer, im Fall eines Falles könnte mein Ehepartner alles für mich regeln“

Mit dieser Aussage wird die Mitarbeiterinn des Sozialdienstes kath. Frauen e. V. Brilon Iris Mund häufig konfrontiert. Rechtsverbindliche Erklärungen können aber weder von Ehepartnern/Lebenspartner noch von Kindern abgegeben werden. Als anerkannter Betreuungsverein hat sich der SkF e. V. Brilon zur Aufgabe gemacht, über Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung zu informieren und zu beraten.

Zu diesem wichtigen Thema und den formalen und rechtlichen Voraussetzungen lädt IPSYLON e.V. in Kooperation mit dem SKF zur Informationsveranstaltung – am Donnerstag, dem 09.02.2017 um 18.30 Uhr in die Räume von IPSYLON e.V. (Scharfenberger Hof 6, 59929 Brilon) ein. Alle interessierten MitbürgerInnen sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen unter 02961/52864 (Annika Siebertz – Ipsylon)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon