Stadtbibliothek Brilon: Alles über meine Familie

brilon-totallokal: Ich, Eltern, Großeltern und wie geht es weiter? – Ahnenforschung ist auf dem Vormarsch – „Alles über meine Familie“ – Neues Angebot der Stadtbibliothek Brilon

„Gut 1500 Anfragen gab es 2016 an das Stadtarchiv. 70% davon hatten was mit Familiengeschichte bzw. –forschung zu tun. Das Thema nimmt rasant zu“, sagte Ute Hachmann beim Pressegespräch am 26.1. im Haus Goldberg. Grund genug für sie, Beatrix Klammeck und Christina Schmidt, dieses Interesse ernst zu nehmen und sich in die neue Herausforderung zu stürzen. So wird das Stadtarchiv Brilon in 2017 einen neuen Themenschwerpunkt, „Alles über meine Familie“ haben und nicht nur Suchende bei der Recherche unterstützen, sondern auch Veranstaltungen anbieten.

Die erste für Erwachsene ist am Samstag, dem 4. März von 11 – 12.30 Uhr unter dem Thema: „Alles über meine Familie – wie starte ich Ahnenforschung“. Da geht es um allgemeine Tipps, was man wo finden kann, auch mit einem Überblick über entsprechende Internetforen. „Die Bandbreite aufmachen in dem Mix aus Online- und Papiersuche, erstmal zeigen, was ist möglich, und wo kann ich anfangen“ (U. Hachmann) Letzteres ist vor Ort prima möglich, denn das Stadtarchiv verfügt über zahlreiche Quellen und Fundgruben für Familienforscher und solche, die es werden wollen. (Standesamtsregister, Totenzettel, Bilder und Fotos, Kopien von Kirchenbüchern aus Brilon ab 1678, Personalakten, Listen mit Gefallenen der beiden Weltkriege und ausführliche Hausforschungsdateien).

Aber nicht nur die Großen sind für Ute Hachmann und ihr Team wichtig,. Sie möchten auch Kinder zwischen 10 und 12 Jahren ansprechen mit einem spannenden Workshop am Samstag, dem 18 März von 11 – 12.30 Uhr. Auf die wartet ein von Christina Schmidt überaus ansprechend gestaltetes Arbeitsheft zum Schreiben Malen, Kleben und mit einem tollen Stammbaum, in dem sie die ersten Kletterversuche unternehmen können unter dem Motto: „Alles über meine Familie – Meine Familie und ich“. „Was war los, als ich geboren wurde?, Wie hieß Mama mit Mädchennahmen? Was für eine Schrift lernte Opa in der Schule? Und die Urgroßeltern? Das Klettern wird die Neugier der Kinder weiter anfachen, und so ganz nebenbei werden sie auch an Archivarbeit herangeführt.

Beide Veranstaltungen sind kostenfrei. Das Archiv bittet um Anmeldung unter Tel. 02961/794244 oder per Mail stadtarchiv@brilon.de.

Das Briloner Stadtarchiv kann eine erfreuliche Bilanz hinsichtlich der Besucherzahl aufweisen. Die stieg von 393 in 2015 auf 693 in 2016. Macht eine Steigerung von 75% und der Trend geht weiter aufwärts. Geöffnet ist das Archiv im Haus Goldberg in der Gartenstraße 13 Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 10 – 13 Uhr und am Donnerstag von 14.30 bis 18 Uhr.

Bildunterschrift: Bereit, Ihnen auf die Sprünge zu helfen bei der Suche nach den Vorfahren: Christina Schmidt, Ute Hachmann und Beatrix Klammeck mit einem kleinen Teil der Archivschätze zum Thema Ahnenforschung.

Text + Bild: Barbara Aulichri

