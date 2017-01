Caritour-Seniorenreise nach Mallorca – Noch wenige freie Plätze!

Brilon-Totallokal: Caritour-Seniorenreise – Den Sommer auf Mallorca genießen…



brilon-totallokal: Erstmalig bietet der Caritasverband Brilon für Senioren eine elftägige Urlaubsreise nach Mallorca an. Wie alle Angebote im Rahmen der „Caritour – Reisen für Senioren“ ist auch der Mallorca-Aufenthalt auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten. Eine erfahrene Reisebegleitung ist während der gesamten Zeit auf der Sonneninsel dabei, inklusive des Bustransfers ab Brilon und Olsberg zum Flughafen Münster und zurück. Ziel ist der beliebte Urlaubsort Paguera, wo die Reisegruppe in einem barrierefreien 4-Sterne-Hotel wohnt. „Es sind noch Doppelzimmer im Angebot“, sagt Marianne Bange vom Caritas-Kur- und Erholungswesen, die auch über Details zur Reise informiert. Die Mallorca-Reise beginnt am 3. und endet am 13. September 2017. Anmeldeschluss ist der 9. Februar 2017.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon (02961) 97190. Der Caritour-Seniorenreisekatalog liegt kostenlos in der Geschäftsstelle des Caritasverbandes Brilon, Scharfenberger Str. 19, aus. Darin ist ebenfalls eine Reise nach Franzensbad (Tschechien) vom 9. Bis 23. April beschrieben, bei der noch wenige Plätze frei sind.

Bild: Marianne Bange vom Kur- und Erholungswesen des Caritasverbandes Brilon.

Quelle: Sandra Wamers / Caritas Brilon

