Briloner Banken unterstützen die St. Hubertus-Schützenbruderschaft

Major Jätzel: „Großer Dank gilt der Sparkasse Hochsauerland und der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten!“



brilon-totallokal: Am Montag, 30.01.2017, übergaben die Vorstände der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und der Sparkasse Hochsauerland den Briloner St. Hubertus Schützen eine Spende in Höhe von 5.000 €. Damit unterstützen die beiden Banken die Schützenbruderschaft bei der Ausrichtung des Festaktes anlässlich ihres 600-jährigen Jubiläums am Samstag, 04.02.2017.

„Wir sind froh und dankbar dafür, dass wir mit der Volksbank und der Sparkasse zwei Partner an der Seite haben, die uns unterstützen und uns unter die Arme greifen. Nicht nur zum Jubiläum, sondern schon seit vielen Jahren, pflegen die Banken ein ausgezeichnetes und vertrauensvolles Verhältnis zu uns Schützen.“, so der erste Vorsitzende und Major der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon, Herbert Jätzel.

Mit ihrer Spende ermöglichen es die Briloner Banken der St. Hubertus-Schützenbruderschaft den Festakt am kommenden Samstag in würdiger und feierlicher Form auszurichten. Die Feierlichkeiten beginnen am 04.02.2017 um 17.30 Uhr in der Briloner Propsteikirche mit einer festlichen Hl. Messe, die der Präses der Bruderschaft, Propst Dr. Richter, und der Bischof von Speyer, S. E. Dr. Wiesemann, gemeinsam zelebrieren werden. Anschließend marschieren die Schützen mit ihren Gästen gemeinsam zur Schützenhalle. Gegen 19.00 Uhr wird der Festzug die Schützenhalle erreichen, dann öffnen die Türen der Schützenhalle für alle Gäste. Alle Schützenbrüder, Brilonerinnen und Briloner sowie alle Freundinnen und Freunde der Bruderschaft sind herzlich eingeladen, an der Festmesse in der Propsteikirche und dem anschließenden feierlichen Festakt in der Schützenhalle Brilon teilzunehmen. Der Eintritt und die Platzwahl sind frei!

Die Festschrift ist zum Preis von 10 € an drei Verkaufsständen in der Schützenhalle erhältlich.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon