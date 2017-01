InnerWheel Club Brilon-Marsberg übergab Spendenscheck an die Jugenhilfe Kropff-Federath’sche Stiftung

Brilon-Totallokal: Kropff-Federath’schen Stiftung Olsberg kümmern sich um Jugendliche und ihre Familien

brilon-totallokal: Der InnerWheel Club Brilon-Marsberg veranstaltete auch im Vorjahr beim Weihnachtsmarkt der Sparkasse Hochsauerland einen Bücherbasar im Atrium der Sparkasse. Mit dem Verkauf von gespendeten Büchern, selbstgemachten Marmeladen und Gebäck erzielten die Mitglieder des InnerWheel Clubs die stolze Summe von 2.900 Euro, die von der Sparkasse Hochsauerland auf 4.000 Euro aufgestockt wurde.

InnerWheel ist eine, von den Vereinten Nationen anerkannte, nicht staatliche, weltweite Frauenorganisation, die sich den Grundsätzen der Pflege der Freundschaft, der internationalen Verständigung und der Hilfsbereitschaft verpflichtet hat. Der InnerWheel Club Brilon-Marsberg gehört mit weiteren 800 Clubs in Deutschland zu International InnerWheel. Die Mitglieder kümmern sich ehrenamtlich und mit viel Engagement um Menschen in Not. InnerWheel wurde im Ersten Weltkrieg von den Frauen britischer Rotarier gegründet, um in ihrer Abwesenheit die sozialen Projekte weiterzuführen. Inzwischen können alle Frauen, die sich den Clubgrundsätzen verpflichten möchten, Mitglied werden.

Am Montag, den 30. Januar ,übergaben im Namen des InnerWheel Clubs Brilon-Marsberg die Präsidentin des Clubs, Annette Moka-Robert, und die Clubmeisterin Gertrud Schüle zusammen mit Sparkassendirektor Ulrich Dolle den Spendenscheck an Thomas Matuszak und Petra Berg von der Jugendhilfe Olsberg, Kropff-Federath’sche Stiftung.

Die Sozialarbeiter und Pädagogen der Jugendhilfe der Kropff-Federath’schen Stiftung Olsberg kümmern sich um Jugendliche und ihre Familien. In Zusammenarbeit mit 27 Jugendämtern im Umkreis wird in Einzelbetreuung und in Projektarbeit die Entwicklung von Individualität und Persönlichkeit der Jugendlichen gefördert. Die Spende wird für die ambulante Betreuung gefährdeter Jugendlicher in ihren Familien in Brilon und Olsberg sowie für die Betreuung in Wohngruppen eingesetzt.

BU: Über einen Scheck über 4.000 Euro konnte sich die Jugendhilfe der Kropff-Federath‘schen Stiftung freuen: (V. li.) Thomas Matuszak (Kropff Federath’sche Stiftrung), Annette Moka-Robert (Präsidentin InnerWheel Club), Gertrud Schüle (Clubmeisterin InnerWheel Club), Petra Berg und Sparkassendirektor Ulrich Dolle

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon