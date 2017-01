Wachwechsel: Marco Sudbrak rückt für Norbert Märtin nach

Brilon-Totallokal: Zum 1. Januar 1981 wechselte Norbert Märtin von der Stadt Meschede zur Stadt Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. „Wachwechsel“ in der Leitung des Fachbereichs „Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Soziales“: Nach mehr als 35 Jahren Dienst für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Olsberg ist Fachbereichsleiter Norbert Märtin jetzt in den Ruhestand gegangen. Bürgermeister Wolfgang Fischer überreichte Norbert Märtin die Abschiedsurkunde und dankte ihm für sein langjähriges und engagiertes Wirken für die Olsberger Bürgerschaft. Mit Bürgerservice, der öffentlichen Ordnung sowie dem Sozialbereich umfasse der Fachbereich ein enorm breites Spektrum, so Wolfgang Fischer: „Norbert Märtins Faible lag immer beim Sozialen.“

Zum 1. Januar 1981 wechselte Norbert Märtin von der Stadt Meschede zur Stadt Olsberg und wurde Leiter des damaligen Sozialamtes. 2003 wurde er – nach der Neuorganisation der Verwaltung – stv. Leiter des neu geschaffenen Fachbereichs „Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Soziales“, dessen Leitung er 2009 übernahm. Die Betreuung von Asylbewerbern und Aussiedlern, die Neuorganisation der Kinderspielplätze, komplexe Sozialhilfeangelegenheiten, die Jugend- und Seniorenarbeit, der Aufbau des Netzwerks „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ oder auch die Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes („KiBiz“) in den Kindertageseinrichtungen – unter der Leitung von Norbert Märtin hatte das Team des Fachbereichs eine ganze Fülle von Aufgaben. Insbesondere um die Bewältigung des Flüchtlingszustroms im Herbst 2015 habe sich Norbert Märtin überaus verdient gemacht, so Wolfgang Fischer.

Gleichzeitig gratulierte das Stadtoberhaupt Marco Sudbrak als neuem Leiter des Fachbereichs „Bürgerservice, öffentliche Ordnung, Soziales“ und wünschte dem bisherigen Stellvertreter Norbert Märtins eine gute Hand. Neuer stv. Fachbereichsleiter ist Meinolf Guntermann. Gerade in diesem Fachbereich gebe es zahlreiche Kontakte mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Olsberg – Wolfgang Fischer: „Hier können wir zeigen, dass wir ein echtes Dienstleistungsunternehmen sind.“

Foto:Bürgermeister Wolfgang Fischer verabschiedete den langjährigen Fachbereichsleiter Norbert Märtin (mi.) in den Ruhestand. Seine Aufgaben übernimmt nun Marco Sudbrak (li.).

Bildnachweis: Stadt Olsberg / Quelle: Jörg Fröhlich, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon