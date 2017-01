Winterberger Nordische Kombinierer beim WSV/HSV Nachwuchscup erfolgreich

Winterberg-totallokal: Winterberger Kombinierer beim Langlaufen stark

winterberg-totallokal: Winterberg/Rückershausen. Am vergangenenSonntag gingen in Rückershausen rund 130 Teilnehmer beim WSV/HSV Nachwuchscuprennen im Langlauf (FT) mit Technikelementen an den Start. Hier nahmen auch die Nordischen Kombinierer aus Winterberg teil. Auf einer Strecke von 2 km bis 9 km, die durch den einsetzenden Regen und Temperaturen über Null schwer zu fahren war, mussten von den Läufern ergänzend ein Slalomparcours, Schleifen, Rückwärtsfahrten sowie Bodenwellen gemeistert werden. Anna Himmelreich (U10) und Joelle Müller (U11), die beide eine Strecke von 2 km liefen, errangen am Ende Platz 3 und 15. Lukas Nellenschulte (U12) sicherte sich auf einer Distanz von 3 km den 4. Rang. Emily Müller (U14) konnte Platz 5 erreichen. Der älteste Teilnehmer des Rennes und zugleich Sportler des Skiklubs Winterberg, Franz Enderling kam nach 9 km als erster in seiner Altersklasse ins Ziel. Thomas Grellmann, Olympiastützpunkt–Leiter Winterberg/Willingen, zeigte sich zufrieden mit der Leistung aller teilnehmenden Sportler und verteilte bei einsetzendem Schneefall, neben den Medaillen und Urkunden auch ein großes Lob an die Organisatoren des Skiclubs Rückershausen.

Weitere Informationen sowie Ergebnislisten können auf der Internetseite des Skiklubs Winterberg www.sk-winterberg.de eingesehen werden.

Bildunterschrift: Anna Himmelreich und Lukas Nellenschulte in Rückershausen

Foto: Verein / Quelle: Marlin C. Himmelreich

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon