Aktion Steckbrief – Scheiben eingeschlagen

brilon-totallokal: Am Samstagmorgen gegen 02.30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter eine Autoscheibe auf einem Parkplatz an der Korbacher Straße ein. Ein Zeuge beobachtete die Tat. Der Täter schlug mit einer Flasche gegen die Seiten- und Windschutzscheibe. Hierbei wurden die Gläser sowie das Autodach des Renaults beschädigt. Der Zeuge konnte lediglich angeben, dass der Täter etwa 1,80 bis 1,90 groß war. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Quelle: Polizei HSK

Wer gibt sachdienliche Hinweise zur Aufklärung folgender Straftaten?

Es winken fette Belohnungen!

Sachdienliche Hinweise gehen zweckmäßigerweise vom Informanten direkt an die Polizei oder – auch unter Wahrung der Identität des Informanten – an unsere Kanzlei. Die Vermittlung der Belohnung erfolgt im Erfolgsfall über die Kanzlei:

Rechtsanwälte Mühlenbein und Kollegen, Bahnhofstraße 4, 59929 Brilon: 02961 9742-0, www.muehlenbein.de

Voraussetzungen für Zahlung der Belohnungen:

Zahlungen werden fällig, wenn nach der Auslobung Hinweise von Informanten / Zeugen – nicht von Opfern oder Tatbeteiligten – erfolgen, die zur rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen; bei mehreren Tätern wird anteilig gezahlt, bei mehreren Informanten entsprechend. Über die Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Wenn Informanten / Zeugen von den Ermittlungsbehörden vorgeladen oder zur Aussage aufgefordert wurden und sie sich also nicht aufgrund der Auslobung gemeldet haben, wird keine Belohnung gezahlt.

Aktion Steckbrief

Gewaltdelikte sind im Sauerland zwar eher selten; aber solche Vorfälle verunsichern und mindern die Lebensqualität. Immer wieder wurden Bürger zusammengeschlagen, ausgeraubt und zum Teil schwerverletzt oder es wurde randaliert und Sachschaden hinterlassen. Opfer kann jeder von uns sein. Einige Briloner Bürger finanzieren über die „Aktion Steckbrief“ Belohnungen zur Ergreifung und Verurteilung der potentiellen Täter. Unsere Initiative soll die Arbeit der Polizei unterstützen und anerkennen. Die Auslobung der Belohnung in der Presse dient einer breiteren Solidarität zwischen Polizei, Bevölkerung und Opfer; und der Täter bekommt für die Zukunft Angst, auch vor Informanten. Die Polizei ist über die Aktion Steckbrief informiert. Die Rechtsanwaltskanzlei Mühlenbein und Kollegen vermittelt nach Außen, da die unterstützenden Bürger nicht genannt werden möchten, und wir vermitteln zwischen den Informanten und der Polizei und zahlen gegebenenfalls die Belohnungen aus. Unterstützer zahlen höchstens bis in Höhe einer Höchstbetragsbürgschaft. Umverteilt wird wie folgt: jedem Bürgen/Unterstützer wird die Auslobung gegebenenfalls in 50er € Schritten abgerechnet. Also z.B. wir haben 2 Bürgen mit höchstens 300,00 € und einige mit 400,00 € oder 1000 € usw., dann sammelt die Kanzlei immer von allen in 50,00 € Schritten ein, so dass alle Unterstützer der „Aktion Steckbrief“ bis zu ihrer zugesagten Summe immer gleich zahlen, aber nie mehr als sie im Höchstbetrag zeichnen. Zur Zeit sind 9 Unterstützer zwischen 300 und 1000 € dabei. Damit können wir einige Auslobungen parallel schalten. Dabei wird es selten zu einer Zahlung kommen! Aber die Initiative wird Wirkung zeigen! In einigen Fällen hatten wir bereits Erfolg! Ziel ist natürlich immer, den Täter aus dem Verkehr zu ziehen. Sachdienliche Hinweise gehen zweckmäßigerweise vom Informanten direkt an die Polizei oder – auf Wunsch auch unter Wahrung der Identität des Informanten – an unsere Kanzlei. Die Vermittlung der Belohnung erfolgt im Erfolgsfall über die Kanzlei: Rechtsanwälte Mühlenbein und Kollegen

Bahnhofstraße 4, 59929 Brilon: 02961 9742-0

www.muehlenbein.de

www.steckbrief-hsk.de

