Sonderausstellung über die Geschichte des Briloner Schützenwesens im Haus Hövener wird eröffnet

brilon-totallokal: Am Abend des 02.02.2017, genau 600 Jahre nach der Unterzeichnung der ersten bis heute überlieferten Statuten der Bruderschaft, eröffnet das Kuratorium des Haus Hövener gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Briloner Stadtmuseums und den Vorständen der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon eine Sonderausstellung über die Geschichte des Briloner Schützenwesens. Etwa sechs Monate arbeitete ein Team aus Mitarbeitern des Museums und aus Mitgliedern des Schützenvorstandes an der Sonderausstellung, die vielfältige Informationen und Exponate aus der 600-jährigen Geschichte des Briloner Schützenwesens zeigt. Die Sonderausstellung wird bis zum Briloner Schützenfest vom 24.06.-26.06.2017 zu sehen sein.

Der erste Vorsitzende der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon, Herbert Jätzel, konnte bereits vorab einen Blick in die Ausstellung werfen und zeigt sich begeistert: „Es ist unheimlich toll, wie es den vielen helfenden Händen des Museums und unseres Vorstandes gelungen ist, die Geschichte des Schützenwesens mit Hilfe von Bildern und beeindruckenden Ausstellungsstücken lebendig zu machen, sie erzählen die Geschichte der Briloner Schützen als sei man mitten drin!“ Für Besucherinnen und Besucher öffnet die Ausstellung ab Freitag, 03.02.2017. Eine Besonderheit: Jeder, der noch Bilder oder Gegenstände besitzt, die mit dem Briloner Schützenwesen in Bezug stehen, kann diese mitbringen und in der Ausstellung veröffentlichen lassen. Bringen Sie sie gerne mit und wenden sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtmuseums.

Im Stadtmuseum ist auch die Festschrift zum 600-jährigen Jubiläum erhältlich. In folgenden Verkaufsstellen wird das Jubiläumsbuch außerdem gekauft werden können: Sparkasse Hochsauerland (Am Markt 4, Brilon), Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten (Bahnhofstraße 18, Brilon) und Getränkegroßhandel Peter Bergmann (Ostring 6, Brilon). Außerdem ist die Festschrift über alle Mitglieder des Schützenvorstandes erhältlich!

Zudem bietet der Vorstand die Möglichkeit, die Festschrift gegen Vorkasse (zzgl. 5,00 € Versandkostenpauschale) über das Internet zu bestellen.

So gehts: Schreiben Sie eine Email an: „info@schuetzen-brilon.de“ und geben Sie darin Ihre vollständige Adresse an. Nachdem das Geld auf eines der unten genannten Konten eingegangen ist, wird Ihnen Ihr Exemplar der Festschrift umgehend postalisch zugesandt.

Wer die Festschrift auf dem Versandweg erhalten möchte, überweist die Kosten in Höhe von 15,00 € bitte auf eines der folgenden Konten:

Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG (GENODEM1BUS) – IBAN: DE 74 4726 1603 0001 2511 00

Sparkasse Hochsauerland (WELADED1HSL) – IBAN: DE 18416517700000001115

