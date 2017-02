Von Schülern für Schüler

Brilon-Totallokal: Angehende Gesundheits- und Krankenpfleger/innen moderieren Präventionsveranstaltung

brilon-totallokal: Am Dienstag, den 24. Januar 2017, waren rund 90 Schülerinnen und Schüler der Heinrich Lübke Schule Brilon und der Sekundarschule Olsberg-Bestwig zu Besuch in der Krankenpflegeschule des Städt. Krankenhauses Maria-Hilf. Dort erwarteten sie zwei „Gesundheits-Parcours“ zum Thema Liebe und Sexualität sowie Alkohol- und Tabakkonsum, welche in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt und Gesundheitsamt erstellt wurden.

„Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollte Alkohol nicht zum Alltag gehören, wichtig sind hierbei positive Vorbilder“, betont Herr Wegener vom Kreisjugendamt des Hochsauerlandkreises. Diese positiven Vorbilder übernahmen Krankenpflegeschülerinnen und –schüler des Städt. Krankenhauses, welche zuvor von Mitarbeitern des Jugend- und Gesundheitsamtes in der Anleitung und Moderation geschult wurden. Folglich konnten wichtige Bestandteile der Krankenpflegeausbildung wie Gesundheitsförderung, Prävention sowie Kommunikation in diesem besonderen Projekt erprobt werden. Die Auseinandersetzung mit wichtigen Gesundheitsthemen wurde somit für alle Beteiligten zu einer spielerischen Herausforderung, welche mit viel Engagement und Freude gemeistert wurde.

Foto: Schüler der Heinrich Lübke Schule Brilon und der Sekundarschule Olsberg-Bestwig zusammen mit Krankenpflegeschülern, Mitarbeitern von Jugendamt, Gesundheitsamt sowie Mitarbeitern der Gesundheits- und Krankenpflegeschule im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon.

Quelle: Ann-Kathrin Eimer, Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon