Dennis Müller ist neuer Dirigent des Blasorchesters Brilon

Blasorchester Brilon begeistert beim Jahreskonzert und ehrt aktive Mitglieder

brilon-totallokal: Das Blasorchester Brilon (BOB) hat wieder einmal sein Publikum begeistert. Von Filmmusiken aus James Bond, Der mit dem Wolf tanzt und Children of Sanchez bis hin zu einem James Last-Potpourri, Marschmusik und Egerländer Polka – die Musikliebhaber und Blasorchester-Fans kamen beim Jahreskonzert voll auf ihre Kosten.

Gekonnt leitete Markus Düppe das rund 65-köpfige Orchester und brachte das musikalische Können der Musikerinnen und Musiker voll zur Geltung. Düppe ist im Herbst für den eigentlichen Dirigenten Daniel Uhe eingesprungen. Seit 22 Jahren ist Düppe 2. Dirigent des Blasorchesters und die Musiker können immer auf ihn zählen, wenn der 1. Dirigent bei einem Auftritt aus privaten oder beruflichen Gründen einmal fehlt. Außerdem leitete er mehrere Jahre das Jugendblasorchester. Dieses vorbildliche Engagement dankte ihm das Blasorchester mit der silbernen Dirigentennadel des Volksmusikerbundes NRWs.

Neben der Ehrung von Markus Düppe rückte bei den Mitglieder-Ehrungen aber ein Musiker ganz besonders in den Mittelpunkt: seit 54 Jahren ist Uli Lüke Musiker im Briloner Orchestern. Noch zu Zeiten des Musikzugs der freiwilligen Feuerwehr hatte er die Musik zu seinem Hobby auserkoren, vor 41 Jahren war er Gründungsmitglied des Blasorchesters Brilon. Dafür erhielt er unter großem Applaus seiner Musikkollegen und des Publikums den Landesehrenteller des Volksmusikerbundes NRW. „Uli ist seit 54 Jahren eine feste Größe in unserem Klangkörper. Als Vorstandsmitglied und 1. Vorsitzender hat er die Geschicke unseres Vereins über Jahrzehnte mit geprägt. Dafür sagen wir Danke!“, brachte es Michael Böddicker, neuer 1. Vorsitzender des BOB auf den Punkt.

Als nächstes ehrte Böddicker seinen Vorgänger Ludger Bode mit der goldenen Ehrennadel des BOB. Die letzten 10 Jahre war Bode 1. Vorsitzenden, seit über 30 Jahren ist er im Vereinsvorstand aktiv. Mit der silbernen Ehrennadel des BOB wurde zudem Florian Schreckenberg für langjährige Vorstandsarbeit geehrt. Für langjährige aktive Mitgliedschaft ehrte der BOB Vorstand: Tobias Gosmann und Matthias Aust (30 Jahre), Dorothee Lüke-Beule, Christoph Götte, Sabine Götte, Matthias Markmann und Michael Schmitz (25 Jahre), Frank Kemmerling und Michael Böddicker (20 Jahre), Katharina Becker, Nathalie Bode, Katharina Hölmer und Maximilian Böddicker (10 Jahre).

Zum Abschluss des Jahreskonzerts folgte dann noch ein Höhepunkt: Michael Böddicker präsentierte Dennis Müller als neuen Dirigenten des Blasorchesters. Müller spielte bislang die 1. Posaune und sorgt als Sänger der Big Band des Blasorchesters bei Schützenfesten und anderen Festen für Stimmung. Erste Erfahrungen sammelte er als Dirigent des Jugendblasorchesters. In den kommenden Monaten steht die Vorbereitung der Schützenfestsaison auf dem Probenplan. Die Briloner spielen wieder in Scharfenberg, Niedersfeld, Bigge und Altenbrilon als Festmusik. In Brilon sind sie bei den Festzügen beim Schützenfest und beim Jubiläumsschützenfest dabei.

Bild: Michael Böddicker (rechts) stellt Dennis Müller als neuen Dirigenten vor.

brilon-totallokal.de