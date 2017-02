Jugendhallenstadtmeisterschaft: Vier Titel für den SV Brilon

Brilon-Totallokal: Am ersten Tag konnte sich der SV Brilon 1 gleich zwei Titel einheimsen

brilon-totallokal: Vom 20. – 22.01.2017 fand die Jugendhallenstadtmeisterschaft 2017 in der Vierfachturnhalle in Brilon statt. In den sechs Altersklassen A-, B-, C-, D-, E- und F-Jugend haben die Vereine aus der Stadt Brilon gegeneinander gespielt und die in Ihrer Mitte beste Mannschaft ausgespielt. Ausrichter war der TuS Petersborn-Gudenhagen, der die Stadtmeisterschaft perfekt organisierte.

Am ersten Tag konnte sich der SV Brilon 1 gleich zwei Titel einheimsen: Die A- und B-Jugend sicherten sich jeweils die Stadtmeisterschaft. Bei den A-Junioren wurde die JSG Alme/Rösenbeck-Nehden/Thülen zweiter und Platz 3 errang der SV Brilon 2. Bei den B-Junioren belegte der TuS Petersborn-Gudenhagen den 2. Platz, gefolgt von der SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen, dem SV Brilon 2 und der JSG Altenbüren/Scharfenberg/Antfeld.

Den ersten Pokal am Tag 2 durfte die D-Jugend-Mannschaft des JSG Alme/Rösenbeck-Nehden/Thülen in die Höhe recken. Auf den weiteren Plätzen folgte der SV Brilon 1, die JSG Altenbüren/Scharfenberg/Antfeld, der SV Brilon 2, die SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen 1 und die SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen 2. Bei den C-Junioren sicherte sich die SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen den Titel des Stadtmeisters; Rang 2 erlangte der SV Brilon 1, gefolgt von der JSG Alme/Rösenbeck-Nehden/Thülen und dem SV Brilon 2.

Am letzten Tag waren es am Ende die Spieler der E-Jugend vom SV Brilon 1, die Jubeln durften. Die weiteren Platzierungen lauten: 2. JSG Alme/Rösenbeck-Nehden/Thülen, 3. SV Brilon 3, 4. SV Brilon 2, 5. TuS Petersborn-Gudenhagen und 6. SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen. Die abschließenden Spiele bestritten die F-Junioren, wobei der SV Brilon 1 als Sieger vom Platz ging, gefolgt von der SG Hoppecke/Messinghausen/Bontkirchen, der JSG Altenbüren/Scharfenberg/Antfeld, dem SV Brilon 2, dem BV Alme und der SG Thülen/Rösenbeck/Nehden.

Der TuS Petersborn-Gudenhagen bedankt sich bei allen, die zur Unterstützung der Ausrichtung der Jugendhallenstadtmeisterschaft beigetragen haben.

Quelle: Isabell Frigger

