Sensburg von der CDU Hochsauerland nominiert

brilon-totallokal: Olsberg-HSK. Der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg ist am Dienstag, den 31. Januar 2017 am Abend erneut als Bundestagskandidat der CDU Hochsauerland nominiert worden. Bei der Kreisdelegiertenversammlung im vollbesetzten Kleinen Saal der Olsberger Konzerthalle erhielt der Briloner 229 von 247 gültigen Stimmen und somit ein Ergebnis von rund 93%. Sensburg bewirbt sich damit bei der Bundestagswahl im kommenden September erneut um das Direktmandat für den Hochsauerlandkreis.

Sensburg dankte den Delegierten für ihre große Unterstützung. „93% sind ein tolles Ergebnis und geben kräftigen Rückenwind für die anstehenden Aufgaben im Bund und im Hochsauerlandkreis“, so Sensburg.

Bild: Patrick Sensburg (3. von links) nach seiner Wahl zum Bundestagskandidaten der CDU Hochsauerland mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Matthias Kerkhoff (2. von links) und den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Hiltrud Schmidt und Stefan Lange.

Quelle: Stephan Vormann /Wissenschaftlicher Mitarbeiter

