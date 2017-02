Brilon: Jahresbilanz Stadtbibliothek 2016

Brilon-Totalokal: Die Arbeit der Stadtbibliothek Brilon ist von starkem Wandel geprägt

brilon-totallokal: So schnell wie in der heutigen Zeit hat sich das Medien- und Informationsverhalten der Gesellschaft noch nie verändert. Die Bibliothek ist gefordert, alte Angebote auf den Prüfstand zu stellen und neue Formate zu entwickeln, die sich den schnelllebigen Medientrends anpassen.

Der digitale Wandel verändert das Aufgabenspektrum der Bibliothek. Noch immer ist die Ausleihe von Medien das zentrale Geschäft der Bibliothek. Mehr und mehr aber verschieben sich die Schwerpunkte hin zu intensiver Veranstaltungsarbeit.

Service und Beratung sind mehr denn je gefragt, sei es im Bereich der Versorgung der Schulen mit Medien, sei es bei der Unterstützung von Flüchtlingen beim Deutschlernen oder bei der Lesefrühförderung. Als Beispiel sei hier die Ausweitung des Medienkisten-Lieferservice erwähnt. Neben der Grundschule Ratmerstein wird seit dem Sommer 2016 auch der Grundschulverbund Thülen-Alme-Hoppecke mit Bücherkisten zum Gebrauch in den Schulklassen beliefert.

Die Kluft zwischen der sozial schwachen und der reichen Bevölkerung wächst weiter. Auch hier in Brilon ist dies spürbar und sichtbar. Hier wird die Bibliothek in Brilon immer öfter Anlaufstelle für Menschen mit geringem Einkommen. Sie stellt technisches Equipment wie Computer, Drucker und Scanner zur Nutzung zur Verfügung. Farbausdrucke für Kinder aus Haushalten ohne PCs und Hilfestellungen bei Bewerbungsschreiben oder Referaten gehören zum Service.

Mit ihren attraktiven Räumlichkeiten hat sich die Bibliothek zum angenehmen Aufenthaltsort ohne Konsumzwang entwickelt. Die Menschen kommen zum Zeitunglesen, zum Arbeiten und Lernen. Sie treffen sich mit Freunden. Für Flüchtlingskinder, die in der direkten Nachbarschaft der Bibliothek untergebracht sind, ist die Bibliothek zum Wohn- und Spielraum geworden.

Die Zahlen sprechen 2016 für sich. Die Ausleihe von Medien ist um 6 % gesunken, die Anzahl der Besucher in der Bibliothek um 6 % gestiegen. Mit fast 300 Veranstaltungen im vergangenen Jahr, von der Sprachfördergruppe im Kindergarten bis zum Besuch der Landfrauen in der Bibliothek spricht die Bibliothek mit ihrem Veranstaltungsspektrum eine breite, sehr unterschiedliche Schicht von Menschen an.

Besonders die Angebote zur Medienbildung sind wichtig. Die Bibliothek stellt neue Medientrends wie Youtuber, Bilderbuch-Apps oder Pokémon go vor und fördert damit die Möglichkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Beim Veranstaltungsangebot setzt die Bibliothek neben neuen Trends aber auch auf alt bewährte Konzepte zur Leseförderung, und das insbesondere in Zusammenarbeit mit allen Schulen im Briloner Stadtgebiet.

Seit 2002 lädt die Bibliothek beispielsweise konsequent alle 2. Klassen zu einer Piratenentdeckungsreise durch die Bibliothek ein. Mit diesem Konzept wollten vor 15 Jahren und wollen die Mitarbeiterinnen der Bibliothek heute aufs Lesen und auf die Bibliothek neugierig machen. „220 Piratenführungen in 15 Jahren ist eine stolze Zahl, am Konzept wird auch in diesem Jahr nichts geändert. Es ist nach wie vor kindgerecht und findet großen Anklang bei Lehrern und Schülern“, so Ute Hachmann, Leiterin der Stadtbibliothek Brilon.

Wer sich für weitere Details der Bibliotheksarbeit in Brilon interessiert, dem sei der Jahresbericht 2016 auf der Webseite der Stadtbibliothek unter www.stadtbibliothek-brilon.de zur Lektüre empfohlen.

Quelle: i.A. Hachmann, Leiterin der Bibliothek

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon