„In Brilon’s Westen scheint die Sonne – heut‘ kommt der Fasching aus der Tonne“

Brilon-Totallokal: Traditionsgemäß am Nachmittag vor Rosenmontag startet um 14.11 Uhr der Kinderkarneval

brilon-totallokal: Pünktlich zu Beginn der närrischen Zeit präsentiert der Altenbürener Karneval sein neues Prinzenpaar Frank I. und Gudrun I. Mit Spannung sehen die Narren der großen Karnevalssitzung am Samstag, 18.02.2017, in der Altenbürener Schützenhalle entgegen, zu der erfahrungsgemäß wieder zahlreiche Gäste erwartet werden. Wer erinnert sich da nicht gern an die letzte Karnevalsveranstaltung, bei der Toni I. und Annette I. nebst ihrem immerblauen Gefolge in Elfenkostümen die Bühne stürmten? Oder an die zahlreichen Tanzgruppen, die das so zahlreiche närrische Publikum begeisterten. Wer erinnert sich nicht gern an die DJ-Party, die, wie immer, bis tief in die Nacht ging.

Auch 2017 wird es wieder eine Kostümprämierung geben. Dabei stellt sich die spannende Frage: Wer wird die Vorjahres-Gewinner Josephine Feistkorn, Ute und Manni und erst Recht den Vorjahres-Gewinner Daniel -Gordi- Gördes überhaupt toppen können. Auf alle diese Fragen wird es spätestens am 18.02. eine Antwort geben.

Aber auch die Altenbürener Kinder kommen wieder auf ihre Kosten. Traditionsgemäß am Nachmittag vor Rosenmontag startet um 14.11 Uhr der Kinderkarneval. Regiert werden die Kinder wie üblich vom amtierenden Kinderkönigspaar. Damit sind Malte I. und Rieke I. das neue Prinzenpaar. Ohne Unterbrechung proben selbst die Kinderfunken das ganze Jahr hindurch in der Turnhalle des TUS Elmerborg. Damit kann man ohne Übertreibung sagen: Wer die Altenbürener Karnevalsveranstaltungen verpasst – der verpasst in der Tat den Karneval!

Wir freuen uns schon jetzt auf die 5. Jahreszeit 2017!

Quelle: Ludger Scharfenbaum

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon