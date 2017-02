Jubiläumstanzturnier in Hoppecke

Brilon-Totallokal: In diesem Jahr treten 8 Garden und 5 Showtanzgruppen gegeneinander an

brilon-totallokal: Es ist wieder soweit: Beim mittlerweile 25. Tanzturnier werden unter den Teilnehmern von Garden und Showtanzgruppen aus 9 Ortschaften bei erstklassigen Tänzen in der Hoppecker Schützenhalle wieder die Besten ermittelt.

Die Hoppecker begrüßen hierzu mit Ihrem neuen Prinzen Max I. (Otto) alle Närrinnen und Narren am 23.02.20017 ab 19.11 Uhr in der Hoppecker Schützenhalle. In diesem Jahr treten 8 Garden und 5 Showtanzgruppen gegeneinander an, um ihr Können in einem spannenden Wettstreit zu messen. Die Sieger des Vorjahres, Leiberg im Gardetanz und Madfeld im Showtanz, stehen vor der schweren Aufgabe ihren Titel zu verteidigen. Hierzu stehen Teilnehmer aus Altenbüren, Bruchhausen, Elleringhausen, Leiberg, Madfeld, Messinghausen, Obermarsberg, Rösenbeck, Thülen bereit. Neben den antretenden Tänzerinnen- und Tänzern geben natürlich auch die heimischen Hoppecker Tanzgruppen ihre Darbietungen zum Besten.

Auch nach dem Programm wird die Karnevalsstimmung natürlich nicht abreißen: Hierfür sorgen der Musikverein Hoppecke „Die Hochsauerländer“ sowie die Narren-DJ’s mit heißen Karnevalsrhythmen. Auch in der berühmt berüchtigten Sektbar geht nach dem Programm so richtig die Post ab.

Der Einlass beginnt um 17:31 Uhr und ist ab 16 Jahre – Ausweiskontrolle am Eingang.

Am nachfolgenden Sonntag, den 26.02.2017, stehen dann wieder die Kinder im Mittelpunkt des karnevalistischen Treibens. An Kinderkarneval erwartet die Nachwuchsjecken ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderprinzenproklamation, Garde- und Showtänzen, Verlosung und weiteren Attraktionen, das nicht nur Kindern, sondern auch der ganzen Familie und natürlich allen Karnevalsfreunden viel Spaß bereitet.

Die Veranstalter Carnevals Gesellschaft, Musikverein, Schützenverein sowie Turn- und Sportverein wünschen allen Närrinnen und Narren fröhliche Karnevalstage und freuen sich auf das bevorstehende Tanzturnier und Kinderkarneval.

Quelle: Katharina Schmelter, Stellv. Geschäftsfüherin

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon