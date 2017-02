Wintersport-Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien

Brilon-Totallokal: Skiclub Olsberg bietet Flutlicht-Abend und Ski-Safari

brilon-totallokal: Olsberg. Auf vielfachen Wunsch bietet der Skiclub Olsberg in dieser Saison auch einen Flutlicht-Abend für Kinder und Jugendliche und deren Familien an. Der Bus fährt am Samstag, 11. Februar 2017, um 17.30 Uhr vom großen Parkplatz am Berufskolleg Richtung Winterberg ab. Die Rückkehr in Olsberg ist für 22.30 Uhr geplant, damit es für die jüngeren Teilnehmer nicht zu spät wird. Teilnehmer ohne Eltern sollten 10 bis 17 Jahre alt sein und werden in kleinen Gruppen von Skilehrern betreut und beaufsichtigt. Für Teilnehmer, die in Begleitung von Eltern oder anderen Aufsichtspersonen sind, gilt die Altersbeschränkung nicht.

Die Busfahrt ist für Mitglieder des Skiclub Olsberg kostenlos. Der Fahrpreis für Nicht-Mitglieder beträgt 5,- € pro Familie/Gruppe. Der Skipass kostet für Kinder 14,- € und für Erwachsene 20,- €. Natürlich werden günstige Gruppenkarten gekauft, wenn die Teilnehmerzahl dies erlaubt.

„Alle skibegeisterten Familien, Cliquen von Kindern und Jugendlichen, Freundeskreise, Schulfreunde, Patentanten und –onkel mit ihren Patenkindern, Großeltern mit Enkeln usw. sind herzlich zu der Fahrt eingeladen,“ so Patrick Lahme, neuer Vorsitzender des Skiclub Olsberg, „ ganz besonders auch, wenn sie Mitglied der befreundeten Skiclubs Bruchhausen und Bestwig sind.“ Bisher liegen sehr wenige Anmeldungen vor. Die Fahrt findet aber auf jeden Fall statt. „Eine Mitgliedschaft im Skiclub Olsberg ist nicht erforderlich“, betont Initiator Jürgen Middel.

Das zweite Angebot richtet sich an Familien, die Mitglied im Skiclub Olsberg sind (Familien-Jahresbeitrag ca. 46,- €). Direkt am nächsten Tag, dem Sonntag, 12. Februar 2017, startet um 14.00 Uhr die traditionelle Familien-Ski-Safari für durch das Gebiet des Skilift-Karussells Winterberg. Die Skilehrer des Skiclub Olsberg führen die kleinen und großen Teilnehmer einen Nachmittag lang zu den schönsten Stellen des Skigebiets, zeigen die besten Aussichten und verraten, wo es den leckersten Kakao gibt. „Einfach mitfahren und Spaß haben“, ermuntert Patrick Lahme.

Anmeldung für beide Veranstaltungen wird möglichst frühzeitig per Mail an Skischule-Skiclub-Olsberg@gmx.de erbeten. Nähere Infos kommen dann per Mail. Weitere Aktionen des Skiclub Olsberg unter www.skiclub-olsberg.de

Quelle: Jürgen Middel, Skiclub Olsberg

